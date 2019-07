Il "grande giorno" di Chance non è poi così memorabile

CHICAGO - Con qualche ora di ritardo - facendo temere un rinvio alla Kanye West a chi, un minuto dopo mezzanotte, era pronto a premere play su Spotify - Chance the Rapper ha pubblicato venerdì scorso “The Big Day”, debutto in studio che arriva dopo una sequenza vincente di mixtape culminata nel 2016 con “Coloring Book”, che gli valse un Grammy da esporre nella vetrinetta del salotto.

Aspettative altissime quindi, che il rapper di Chicago però soddisfa solo in parte. Dalla chilometrica tracklist (siamo oltre i 77 minuti) alla confezione dei singoli brani a Chance non si può rimproverare che manchi di entusiasmo ed energia, la messa a fuoco però non è ai livelli a cui ci ha abituato in passato.

Ne risulta così un disco molto disordinato, che solo a tratti riesce ad offrire quel rap cristallino a tinte spirituali che è il suo marchio di fabbrica. In poche parole: per Chance è di certo un “big day”, per noi un po' meno.