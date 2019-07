Nic Gyalson in attesa di ottobre

LUGANO - Sono stati mesi molto pieni per Nic Gyalson: prima una lunga trasferta dall'altra parte del mondo, nell'estremo sud delle Americhe, poi il lavoro in sala d'incisione e ora alcuni concerti dal vivo, come quello di Piazza Piccola per Moon&Stars a Locarno.

Le soddisfazioni però arriveranno presto: il cantautore luganese e la sua band hanno pubblicato il singolo "You Could Almost" e il 24 ottobre immetteranno sul mercato l'album con lo stesso nome. C'è molta attesa per il secondo lavoro in studio sulla lunga distanza di Gyalson, che ha scelto di pubblicare le tracce del disco a intervalli di alcuni mesi, con una serie di mini-Ep.