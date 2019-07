Lu Land come Ed Sheeran

ROMA - Lu Land si è cimentato in una impegnativa cover di una hit mondiale come "Perfect", che Ed Sheeran ha cantato insieme ad Andrea Bocelli.

È lo stesso cantante ticinese a raccontarci la genesi del brano: «Ho ricevuto una chiamata da Roma, la persona (Christian Panico, ndr) in questione è un cantante lirico-pop famoso in Russia ma lui è di Roma però è stato diversi anni laggiù a cantare... Ha notato un video che avevo messo in Instagram tempo fa dove cantavo proprio la canzone “Perfect” e mi ha proposto questo duetto, nel quale io faccio la parte di Sheeran e lui quella di Bocelli. Non sarà la prima ne l’ultima occasione di sentirci insieme perché ci sono altre cose importanti in programma» conclude Lu Land.