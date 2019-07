Lil’ Peep: in uscita un altro album postumo

NEW YORK - A seguire la realizzazione del primo album postumo, “Come Over When You’re Sober, Pt. 2 (Awal, 2018), per i fan del rapper americano - morto per overdose a 21 anni il 15 novembre 2017 - nei negozi - prossimamente - arriverà un disco che raccoglierà altro materiale inedito.

La produzione, stando a quanto si legge nel post, vede coinvolta la madre di Lil’, così come coloro con cui il rapper collaborò per la messa a punto dei pezzi.

Non resta che attendere dettagli e sviluppi.