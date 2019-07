L'estate dei tanti (troppi) tormentoni

ROMA - Estate, tempo di tormentoni. Mai come quest'anno gli artisti stanno cercando di lasciare il segno nella bella stagione, con canzoni costruite appositamente per scalare le classifiche e imporsi come il brano dell'estate. Il problema, in questo 2019, è la sovrabbondanza: la "guerra" tra tormentoni è in corso e si fa fatica a identificare un brano che, per qualità e per numero di trasmissioni sui media tradizionali e sui social, svetta sugli altri.

Ma quali sono questi benedetti tormentoni che stanno segnando la calda estate in corso? Partiamo con "Jambo", che vede insieme Giusy Ferreri, Takagi & Ketra e OMI. Poi c'è "Playa" di Baby K, che si sta specializzando nelle hit estive, e "Tócame" di Elettra Lamborghini con il prestigioso featuring di Pitbull. C'è poi "Ostia lido" di J-Ax, "Margarita" di Elodie e Marracash, "È un'altra cosa" di Francesco Gabbani, "1969" di Achille Lauro (con la produzione di Boss Doms & Frenetik&Orang3), "Maradona y Pelé" dei Thegiornalisti, "Dove e quando" di Benji e Fede, poi ancora Irama con "Arrogante", Annalisa con "Avocado Toast", Gigi D'Alessio e Guè Pequeno con "Quanto amore si dà", i Måneskin con "L'altra dimensione", Boomdabash e Alessandra Amoroso con "Mambo salentino", Ultimo con "Ipocondria" e anche Loredana Bertè con "Tequila e San Miguel".

Anche un big della musica italiana come Tiziano Ferro non ha saputo resistere e ha pubblicato un tormentone "anomalo" come "Buona (cattiva) sorte".

Ci sono poi quei brani che, non pensati come tormentoni e usciti durante la primavera, si stanno ancora facendo ascoltare. Come "Pensare male" di The Kolors ed Elodie, "Pioggia viola" di Chiara Galiazzo con J-Ax, "Vivere tutte le vite" di Elisa e Carl Brave, Miss Keta ft. Guè Pequeno con "Pazzesca" e "Figli di nessuno (Amianto)" di Fabrizio Moro ft. Anastasio.

