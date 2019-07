I Those Furious Flames sono "Voodoo"

LUGANO - Il 20 settembre sarà in vendita "HeartH", il nuovo album dei Those Furious Flames. Il quinto disco della band ticinese sarà disponibile sia in formato digitale (streaming e download) che in formato fisico (cd e vinile in edizione limitata).

In attesa di ascoltarlo ecco il singolo "Voodoo (The Rhythm of the Ritual)", con tanto di video su YouTube con montaggio di Yari Copt.