È uscito il primo album dei locarnesi F. Way

LOCARNO - Sulle scene dal 2015, il giovane gruppo locarnese - la cui line-up è attualmente condivisa da Fabiano Wildi (voce, chitarra), Andrea Rusconi (chitarra), Eveline Lucchini (basso) e Marco Cuzzovaglia (batteria) - nel corso della propria attività si è fatto notare sia per i singoli pubblicati nel corso del tempo con puntuale regolarità - tra i quali figurano, ricordiamo, “Valery” e “Taking All My Fears Away” (confluite poi nell'omonimo ep datato 2017) -, così come per i numerosi live tenuti alle nostre latitudini e all’estero.

Anticipato dalle ballad “If Shadows”, “Sweet and Sour” e “Fighter”, con “Anything But New” gli F. Way ci consegnano undici nuove tracce giovani e fresche, pop-rock oriented, da gustare una dopo l’altra in questa lunga estate (molto) calda…

Il gruppo, intanto, si appresta a spiccare il volo verso l’Ucraina: i quattro ragazzi tra il 9 e l’11 agosto si esibiranno sul palco di tre differenti festival a Zytomyr e a Kiev.

Info: fwaymusic.com