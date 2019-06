Shawn e Camilla callienti (e retrò) come non mai per “Senorita”

LOS ANGELES - Da “Vamos alla playa” fino ad "Asereje" e “Despacito”, uno degli ingredienti chiave dei tormentoni estivi sembra proprio essere la lingua spagnola. Ne sanno qualcosa anche i belli (belli) Shawn Mendes e Camilla Cabelo che per l'occasione hanno deciso di (ri)fare coppia per un singolone stracciaclassifica.

Si tratta di “Senorita”, uscito una manciata di giorni fa e accompagnato su youtube da un video molto cinematografico (ma in sapore retrò) e decisamente... calliente. Ci è voluto ben poco, infatti, perché sul web scoppiasse la bomba a suon di meme e video di reazione decisamente accaldati dall'intesa del duo che aveva già collaborato nel 2015 per un'altra hit: “I Know What You Did Last Summer”.

«Volevamo creare un seguito a quella canzone», ha spiegato Camilla alla rivista V, «alla fine è saltata fuori “Senorita”, ed era perfetta». Perfetta, insomma, stando a Shawn Mendes ci sono voluti ben otto mesi per convincere la partner artistica ad accettare di cantarla: «Sì lo so, le sue fan mi odieranno per aver tentennato così tanto!», ha confessato lei.

Youtube