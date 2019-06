Gli struggimenti notturni - tra pop e soul - di Mark Ronson

LONDRA - Negli scorsi giorni è uscito "Late Night Feelings", il nuovo album di Mark Ronson. Il polistrumentista e produttore britannico è tra i più apprezzati e ricercati nel settore: con capolavori come "Back In Black" di Amy Winehouse tutti hanno visto cosa è in grado di fare, e l'Oscar per "Shallow" ha ribadito le sue qualità. Questa volta si è circondato di collaboratrici d'eccezione: da Alicia Keys a Lykke Li, da Miley Cyrus a Camilla Cabello.

"Late Night Feelings", già dal titolo, promette di essere un album che unisce quella giusta dose di divertimento e leggerezza che ci si attende da Ronson a una ricerca più intima, nella quale i sentimenti (meglio quelli di "tarda notte") vengono a galla. «I pensieri notturni possono essere tutto quello che ti tenga sveglio: dolore, desiderio, amore. Ma anche la Brexit. Potrebbe essere davvero qualsiasi cosa» spiega Ronson, che nonostante continui a dire «non sono assolutamente una popstar» si è conquistato un posto tra gli artisti influenti di questa generazione.

L'album è stato anticipato da una manciata di singoli, a partire da "Nothing Breaks Like A Heart", perfetto - con quelle sonorità tendenti al country - per Miley Cyrus. In generale "Late Night Feelings" è una dimostrazione della capacità di Ronson di attingere da vari generi come il pop, il funk, il soul e la disco e di mescolarli, creando un sound solido e convincente e brani cuciti alla perfezione sulle caratteristiche vocali delle sue "spalle".