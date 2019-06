Nuovo disco e tour europeo: che estate per i Barbie Sailers

KASSEL - Sta procedendo a gonfie vele il tour estivo europeo dei Barbie Sailers. La band ticinese ha affrontato positivamente le prime date tedesche (a Saarbrücken, Schweinfurt e Kassel), superando l'emozione del debutto e oggi “sconfina” ad Amsterdam. Fino a fine mese sarà un vero tour de force, che vedrà gli alfieri dell'alternative rock non solo in terra tedesca ma anche in Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia, al fianco di gruppi del calibro di Hands Like Houses, State Champs e As It Is, oppure a sostegno degli Our Last Night. Ultima data in programma il 5 luglio a Norimberga.

È un periodo ricco di soddisfazioni per Toch, Giona, Alex, Elia e Jonathan: venerdì scorso è stato pubblicato sulle piattaforme di streaming e sugli store digitali il nuovo album “Sea of Light” e il giorno successivo è stato caricato sul canale ufficiale YouTube della band il videoclip del singolo “Mirrors”, prodotto da Art of Silence e diretto da Kin Artos.