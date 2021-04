Veloce e indolore contro la cellulite: il Cellfina System

Il momento della prova costume si avvicina, manca ancora qualche mese alle vacanze estive ma tra le donne c’è già chi si preoccupa del dover mostrare al mondo la propria cellulite. Per risolvere il problema, però, c’è tempo, anche perché con il Cellfina System - disponibile in esclusiva presso la Medi Jeunesse di Lugano - bastano un paio d’ore per eliminare la pelle a buccia d’arancia in maniera definitiva.

Il Cellfina System, infatti, riesce a eliminare la cellulite senza portare la paziente in sala operatoria per un intervento chirurgico. Questa tecnologia, messa a punto negli Stati Uniti, utilizza un ago ultra-sottile dotato di una piastra che viene inserito a una profondità di 6 mm o 10 mm nel derma: una volta lì, l'ago va a rompere i setti fibrosi di ancoraggio cutaneo e fa sì che il grasso intrappolato in essi venga liberato, per poi essere assorbito e smaltito poco alla volta, nelle settimane successive al trattamento, dall’organismo stesso.

Di fatto, il Cellfina System interviene in maniera diretta sulla cellulite senza causare disagi alle pazienti e liberandole una volta per tutte dall’ansia della prova costume.

