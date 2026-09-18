Plan ₿ Forum 2026: dalle 16 di oggi i biglietti costeranno di più

L'appuntamento, quindi, è per venerdì 23 e sabato 24 ottobre presso Palazzo dei Congressi, Villa Ciani e Asilo Ciani. L'asticella, dopo un'edizione 2025 chiusa con oltre quattromila partecipanti da sessanta Paesi e il tutto esaurito, è fissata piuttosto in alto. Tra i nomi degli speaker già confermati, figurano alcuni tra i big assoluti del settore, come Paolo Ardoino, CEO di Tether; Adam Back, CEO di Blockstream, citato nel white paper di Bitcoin; Elizabeth Stark, CEO e co-fondatrice di Lightning Labs; e ancora Roy Sheinfeld, Stephan Livera, BTC Sessions e tanti altri tra i profili più noti dell’ecosistema connesso all’invenzione di Satoshi Nakamoto. La conferenza si terrà integralmente in inglese, con traduzione simultanea in italiano per keynote e panel principali. Attorno al Forum, come ormai da tradizione, ruoteranno poi gli eventi collaterali della Plan ₿ Week e i workshop gratuiti in italiano di Spazio 21.

