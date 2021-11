Gelosie o avvolgibili: che cosa scegliere, come sceglierle al meglio

Il biglietto da visita di ogni abitazione è la sua parte esterna, cioè il primo impatto visivo con essa, – volenti o nolenti – condiziona la percezione su di essa nel suo complesso.

Tra gli elementi a cui porre particolare attenzione, in quest’ottica, ci sono gelosie e avvolgibili. Ma è doverosa una premessa: non esiste una scelta giusta a prescindere, e bisogna sempre valutare di cosa necessita l’abitazione. Solo a quel punto si potrà scegliere se affidarsi alle gelosie o se sia preferibile optare per gli avvolgibili.

Vediamo quindi le differenze tra questi due componenti.

Le gelosie – o persiane – si dividono in scorrevoli o a battente, e sono realizzate in legno e/o alluminio.

Le gelosie scorrevoli sono più vicine alle esigenze estetiche dell’architettura moderna, considerata la loro capacità di integrazione con le facciate, raggiungibile tramite precisi dettagli che strizzano l’occhio all’eleganza. Affidarsi agli esperti giusti, allora, vi aiuterà a scegliere le caratteristiche che assicurino il giusto equilibrio, in termini di stile, tra interno ed esterno.

Le gelosie a battente, invece, restano la tipologia che risponde una domanda più alta sul mercato. Il motivo? La possibilità di un’apertura totale delle ante, che si somma alla facilità nella pulizia e a una necessità di manutenzione minima. La praticità, infatti, resta una delle richieste maggiori nell’ambito dei complementi d’arredo.

Gli avvolgibili possono essere di due tipologie: a incasso o monoblocco. Anche in questo caso, i materiali scelti sono legno e/o alluminio.

L’avvolgibile a incasso può essere integrato in cassonetti o velette: una volta aperto, scomparirà all’interno della muratura restando protetto dai fattori climatici. Il monoblocco, invece, viene montato davanti alla finestra come elemento completo.

