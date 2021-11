Lamelle orientabili: perché acquistarle e come sceglierle

Non lasciare nulla al caso. È una filosofia sempre vincente, soprattutto quando si tratta della nostra casa: ogni componente è importante, ogni scelta può fare la differenza.

Pensate alle lamelle: a uno sguardo superficiale possono apparire come semplici dettagli o elementi di contorno, ma in realtà sono fondamentali per la gestione dell’abitazione e per migliorare l’esperienza al suo interno. Due sono i motivi in particolare: la loro capacità di regolare l’isolamento termico, ma anche l’incidenza nell’aumentare il livello di protezione dalle intrusioni.

Le lamelle sul mercato si dividono in due tipologie: da esterno e da interno.

Iniziamo da quelle da esterno, che manifestano una grande rilevanza nell’esaltare lo stile architettonico della costruzione che ospita l’abitazione. Vediamone, allora, tre diverse varianti:

Metalunic . La robusta meccanica, in questo caso, è il fattore dominante : perfetto per garantire un altissimo livello di sicurezza, ottenibile grazie ad un sistema anti-sollevamento affidabile. Il profilo delle lamelle è particolarmente resistente al piegamento , fattore che però non inficia la capacità di trasmettere stile ed eleganza. L’azionamento dell’opzione “comfort”, inoltre, permette la regolazione del filtraggio della luce grazie al posizionamento ottimale delle lamelle. Passaggio fondamentale: liberatevi dalla preoccupazione di possibili disturbi del funzionamento, perché il sistema riconosce un eventuale ostacolo , bloccando il movimento ed evitando possibili guasti.





. La : perfetto per garantire un altissimo livello di sicurezza, ottenibile grazie ad un sistema anti-sollevamento affidabile. Il profilo delle lamelle è particolarmente , fattore che però non inficia la capacità di trasmettere stile ed eleganza. L’azionamento dell’opzione “comfort”, inoltre, permette la grazie al posizionamento ottimale delle lamelle. Passaggio fondamentale: liberatevi dalla preoccupazione di possibili disturbi del funzionamento, perché , bloccando il movimento ed evitando possibili guasti. Lamisol . Rappresentano un’interessante opzione per posizionare le lamelle senza soluzione di continuità. Nella parte bassa, infatti, il sistema protegge dall’abbagliamento indesiderato e quindi dai riflessi degli schermi di televisioni o computer. Nella fascia di mezzo, invece, la giusta posizione fornisce il filtraggio di una piacevole illuminazione diurna. Nella zona superiore, infine, la luce giunge diretta all’interno della stanza così da creare sensazioni di luminosità sempre piacevoli. Questa, insomma, è una delle alternative migliori per lo sfruttamento ottimale della luce del giorno.





. Rappresentano un’interessante opzione per posizionare le lamelle senza soluzione di continuità. Nella parte bassa, infatti, e quindi dai riflessi degli schermi di televisioni o computer. Nella fascia di mezzo, invece, la giusta posizione fornisce il filtraggio di una piacevole illuminazione diurna. Nella zona superiore, infine, così da creare sensazioni di luminosità sempre piacevoli. Questa, insomma, è una delle alternative migliori per lo sfruttamento ottimale della luce del giorno. Grinotex. È una delle varianti più apprezzate dagli amanti del design. Il particolare profilo delle lamelle soddisfa, infatti, chi deve arredare ambienti dallo stile elegante. Nessun passo indietro, però, viene fatto sulla sicurezza: il profilo robusto e particolarmente resistente al piegamento risponde perfettamente ai princìpi antieffrazione. Infine, merita un accenno il particolare stile architettonico, che ottimizza lo sfruttamento della luce del giorno e protegge dalla sensazione di abbagliamento.

Passiamo, adesso, alle lamelle da interno. In questo caso abbiamo almeno due opzioni a nostra disposizione:

Interna al vetro con doppia finestra e sistema oscurante integrato . Il sistema di protezione dagli sguardi esterni è una delle caratteristiche del vetro. La manutenzione è semplice, considerato che per accedere al sistema oscurante basta aprire la lastra esterna. In più, il vetro quadruplo presente nelle doppie finestre offre un elevato isolamento termico e acustico.

. Il sistema di protezione dagli sguardi esterni è una delle caratteristiche del vetro. La manutenzione è semplice, considerato che per accedere al sistema oscurante basta aprire la lastra esterna. In più, il vetro quadruplo presente nelle doppie finestre offre un elevato isolamento termico e acustico. Esterne al vetro e pre-montate sulle ante delle finestre. Veneziane, tende plissettate o duette coprenti che, sul mercato, sono presenti in svariati colori, e quindi abbinabili allo stile interno della finestra. Sono anche disponibili su misura.

Se volete saperne di più sulle lamelle orientabili, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che dal 1982 con competenza e professionalità si occupa di arredamento su misura, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti, tende da sole e zanzariere. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino