Porte d’ingresso come elementi d’arredo: dettagli e accessori per renderle uniche

È proprio vero: le nostre case rispecchiano chi siamo. Non potrebbe essere diversamente, soprattutto quando ci sforziamo di rendere unico lo stile d’arredo del nostro spazio più intimo. Perché vogliamo che “parli di noi” e che ci accolga, ogni volta, in un ambiente fatto a misura delle nostre idee. Se questa è l’ottica, allora ogni componente, ogni dettaglio diventa oggetto di cura, di attenzione e dedizione.

Tutto è arredo. Anche la porta di ingresso. Pensate, ad esempio, a un ambiente “open”, in cui l’ingresso si trasforma nel cuore pulsante della casa. Potremmo mai pensare di lasciare al caso la scelta della nostra porta? Con i giusti consigli, difficilmente potremo sbagliare lo stile da adottare.

Pensiamo ai pannelli laterali: sono utili per aumentare la luminosità degli interni, ma anche capaci di donare all’ingresso un aspetto più accogliente. Un altro sistema interessante, poi, è quello a battente con superficie piena: grazie alla sua compattezza, protegge dagli sguardi indiscreti ed evita fastidiose invasioni della propria privacy.

Ci sembra di sentire la vostra obiezione: non ne risulterà un ambiente troppo buio? No, perché abbiamo la soluzione per evitarlo. Possiamo combinare, infatti, questa tipologia di porta con l’inserimento di vetri laterali. Satinati o con forme decorative, sono perfetti per far entrare la giusta luce senza perdere la riservatezza desiderata.

Mai dimenticare, poi, le piccole rifiniture che possono fare la differenza. Le fresature, ad esempio, fanno rima con minimalismo e sobrietà, considerata la semplicità con cui è possibile integrarle nel design della porta. Con gli inserti in Alunox – o acciaio inossidabile -, inoltre, è possibile regalarsi accenti luminosi.

Non è tutto: anche il legno fa la sua parte. Abete rosso e larice sono al centro della nostra offerta, ma legni speciali come rovere, frassino e noce sono adatti a soddisfare tutti i gusti. Affidarsi a questi materiali va sempre bene, soprattutto se si ricerca una sensazione di calore avvolgente.

