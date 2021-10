Arredamento e mobili in stile rustico: un classico che resta contemporaneo

Una delle cose più difficili nella vita è riuscire a trovare una sintesi ideale ed armonica tra passato e futuro. Un presente in equilibrio diventa così il giusto mix per creare tendenze e nuovi stili. Anche nel mondo dell’arredamento, le tendenze ci dicono, senza indugi, che la strada intrapresa pare essere proprio quella di una contaminazione tra vintage e innovazione.

La fabbricazione dei mobili moderni, infatti, ha trovato una nuova espressione nella creazione di uno stile inedito e capace di rendere contemporanei elementi di stampo più rustico.

Sono mobili, questi, che presentano caratteristiche peculiari: una solidità indiscutibile, innanzitutto, ma anche il fascino della realizzazione “fatta in casa”. Complementi che esprimono un gusto raffinato, apprezzabili nell’immediato ma anche con lo scorrere del tempo.

Spogli di decorazioni barocche, spesso superflue, i mobili in stile rustico sono molto apprezzati per la facilità con cui possono essere impiegati e per la linearità dello stile.

Per descriverli meglio, allora, dividiamo in tre aree le caratteristiche centrali presenti nell’arredo ispirato ad uno stile rustico.

Le linee. Massicce, squadrate. La costruzione è piuttosto semplice, senza ricercatezza eccessiva o fioriture inutili. Questo, però, non incide sulla scrupolosità della loro realizzazione. I mobili rustici moderni sono spesso muniti di cavicchi di legno di stampo e fabbricazione tradizionale. Una modalità che ha permesso il mantenimento solido di esemplari e modelli nati tra il Trecento e il Quattrocento.

I materiali. Legno chiaro e naturale come abete e betulla, oppure più “caldo”, proveniente dalla noce o da alberi da frutto in genere. La quercia e l’abete, poi, vengono mantenuti allo stato naturale o, al massimo, sono coperti da una leggera patina di cera o ancora da una vernice impermeabile e ultra-opaca. In alcuni casi, è possibile anche individuare mobili in rovere color “testa di moro” o - più raramente - modelli che puntano sulla colorazione dell’abete in tinte policrome e accese. Sono però eccezioni, si diceva, perché l’utilizzo del legno è preferibile in finitura naturale, scelta attraverso cui è possibile risaltare le venature e i nodi propri del legno, piuttosto che ripiegare su soluzioni cromatiche artefatte.

Il design. Lo stile rustico moderno, per essere pragmatici, resta molto difficile da abbinare al design più puro, considerato che si tratta di uno stile di recupero di alcune fogge del passato, partendo dall’origine di mobili di uso colonico che servivano ad abbellire le stanze spoglie delle case contadine. Risulta quindi complicato l’accostamento tra due mondi in apparenza molto distanti in tema di arredo. L’errore di valutazione, pertanto, è sempre possibile e molti esperti di arredo preferiscono non rischiare. Per evitare di scadere nell’eccesso, quindi, è sempre preferibile tenersi a debita distanza dalla voglia di stupire a tutti i costi: sarebbe un eccesso inutile.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino