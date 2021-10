Non solo estetica: veneziane anti-sollevamento per la sicurezza della casa

Un approfondimento della RSI, del 23 marzo 2021, riportava elementi molto interessanti sul tema dei furti in Canton Ticino. Nell’articolo in questione, tra gli altri, veniva evidenziato un dato significativo: il netto calo di questo tipo di reati, pari al 30% rispetto all’anno precedente che, in molti casi, peraltro, sono rimasti solo vani tentativi. Ed è proprio quest’ultimo particolare a rappresentare un aspetto molto importante in tema di casa e sicurezza. Perché evidenzia quanto sia fondamentale dotare la propria abitazione di sistemi di protezione antiscasso su finestre, porte, gelosie e lamelle. Il primo passo per rendere dura la vita ai ladri, pertanto, è quello di fare le scelte giuste.

Del resto, sin dai tempi più antichi, la protezione della proprietà immobiliare è insita nell’essere umano. Dal presidio, alla presenza di cani da guardia, fino alle inferriate e ai sistemi di allarme.

Un atteggiamento, o se si preferisce un sentimento, che con l’evoluzione ha richiesto una sempre maggior cura dei dettagli nello sviluppo della tecnologia finalizzata a intercettare e contrastare i tentativi di intrusione. Ma non solo nella direzione del miglioramento qualitativo di materiali e prodotti, in termini di sicurezza e affidabilità. Ai giorni nostri, anche l’estetica è diventata un fattore da non sottovalutare. Ed ecco che le soluzioni antintrusione risultano, così, sempre più impercettibili; o, quando in bella vista, complementari al design esterno delle abitazioni.

Per addentrarci nel particolare, uno degli elementi più sicuri rintracciabili sul mercato è certamente rappresentato, ad esempio, dalla veneziana Metalunic V., capace di soddisfare le esigenze in chiave di sicurezza ma, appunto, anche di estetica. Un prodotto contraddistinto da un design particolarmente elegante e da una caratteristica peculiare: non c’è nessun collegamento verticale visibile, un aspetto ideale per una distinzione di alto livello architettonico. La sua struttura? Metallica con lamelle autoportanti e un meccanismo di salita e orientamento sempre integrato nelle guide laterali. È insonorizzante e manifesta un’ottima capacità di oscuramento. La sicurezza, chiaramente, resta il principio portante, grazie ad un sistema di blocco automatico quando la veneziana è in posizione chiusa.

Il profilo delle lamelle, inoltre, presenta una particolare resistenza al piegamento. Infine, la robusta e solida meccanica anti-sollevamento rende difficilissima la vita a scassinatori e malintenzionati.

