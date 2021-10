Certezza di chiusura e resistenza: viva le zanzariere magnetiche!

Avete mai sentito parlare di zanzariere magnetiche? Che poi, in realtà, tutte le zanzariere sono dotate di calamite per una chiusura più performante. Ma per zanzariere magnetiche si intendono solo – e unicamente – quelle ad anta. Sono leggere e costruite interamente in alluminio. E poi presentano dei profili progettati su misura. La leggerezza dei materiali è una delle caratteristiche centrali; la quale però, si badi bene, non intacca gli standard di solidità ed efficienza.

Le zanzariere magnetiche sono adatte a porte e porte finestre con un passaggio frequente. E, grazie ai magneti in attrazione, la certezza della chiusura automatica è davvero assoluta.

I veri vantaggi delle zanzariere magnetiche, quindi, sono contraddistinti dai due elementi chiave, in termini di garanzie: sicurezza e resistenza. Infine, è bene evidenziare come sia possibile inserire qualsiasi tipo di rete a dipendenza dell’esigenza. Personalizzazioni che, poi, prevedono anche la presenza di zoccoletti inferiori o porticine per il passaggio degli animali domestici.

Se siete in cerca dei consulenti migliori per scegliere e installare le vostre zanzariere, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che, dal 1982, in Ticino, con competenza e professionalità, si occupa di arredamento, mobili in legno, vendita e posa finestre, serramenti e zanzariere. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scopri di più cliccando sul link qui in basso.

