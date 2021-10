Zanzariere, anche l’estetica vuole la sua parte

Esiste un modo ecologico per proteggersi da zanzare, mosche e da tutti gli insetti che proliferano nei periodi di primavera ed estate, ma che non crei danni alla nostra e alla loro salute?

La risposta è solo una: le zanzariere. Perfette per la protezione delle nostre abitazioni, ma rispettose dell’ecosistema. Dotare i serramenti di zanzariere è una soluzione che soddisfa molteplici richieste. Una barriera per proteggerci dagli insetti, come detto, ma c’è di più: perché, con il giusto tessuto antipolline, è possibile aiutare anche chi soffre delle classiche allergie stagionali. Senza rinunciare, peraltro, all’indispensabile passaggio dell’aria.

Ma c’è un altro aspetto su cui è utile soffermarsi: una delle paure più diffuse, quando si tratta di zanzariere, è quella di non riuscire a far sposare utilità ed estetica. L’evoluzione dei materiali, però, ci aiuta a sgomberare il campo dai timori: ricerca e sviluppo sono alla base delle scelte dei migliori produttori di zanzariere. Le richieste dei clienti, anche i più esigenti, vengono rispettate e soddisfatte. In quest’ottica, le zanzariere si trasformano in accessori da non nascondere. Tutt’altro: diventano parte integrante dell’arredamento, arricchendolo.

É possibile scegliere zanzariere verticali, laterali o ad anta. Non solo, perché sul mercato si possono trovare alternative a pannelli scorrevoli e fissi. E, per i casi più specifici, ecco le zanzariere anti-cimici.

Le zanzariere, quindi, rappresentano un complemento d’arredo vero e proprio, al punto che potrete sfruttarle, facendole risaltare particolarmente, anche per abbellire e impreziosire l’ambiente. Come? Ad esempio, con le zanzariere a led.

