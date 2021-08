Come creare e organizzare l’angolo camino: soluzioni, rivestimenti e materiali

Un fascino intramontabile, un ambiente unico. Quanto calore regala ad una casa la presenza di un camino? E no, non ci riferiamo solo al calore “fisico”. Perché c’è di più: l’atmosfera prodotta dal focolare. Avvolgente, magica.

Ma serve considerare alcuni dettagli fondamentali per ottenere il massimo. Per esaltare la presenza del camino nelle nostre abitazioni, infatti, serve puntare sulle migliori soluzioni da adottare: ci troviamo di fronte alla scelta dei materiali e i rivestimenti della parete.

Il primo consiglio è quello di puntare sulla coerenza: utilizzare lo stesso materiale da costruzione del camino anche per la parete aumenterà, senza alcun dubbio, l’impatto complessivo.

A questo scopo, la vasta disponibilità di materiali presenti sul mercato aiuterà a individuare la soluzione migliore.

Ma c’è dell’altro: l’eleganza della pietra affascina e conquista, chiaro, ma non tutte le abitazioni possono permettersi una soluzione di questo tipo.

Niente panico, però. La ghisa, ad esempio, permette l’adozione di uno stile più artistico e variegato. Sì, perché può essere adattato artigianalmente, assecondando i gusti e le inclinazioni di ognuno di voi.

Una delle soluzioni più apprezzate, poi, è quella del gres: l’impatto estetico è simile al marmo, ma a costi decisamente inferiori. Inoltre, la molteplicità di alternative che concede si sposa, esaltandole, con le caratteristiche eterogenee di molte abitazioni.

Ultimo aspetto, non per importanza, da prendere in seria considerazione: lo spazio destinato allo stoccaggio della legna, cioè le nicchie nel muro, o le piccole strutture in cartongesso fondamentali per stivare il legname. Certo, magari starete pensando che non in tutte le case sia possibile ricavare zone del genere. In questo caso, il consiglio è quello di affidarsi a pezzi d’arredo, trasformandoli in contenitori adattabili armoniosamente alla “cornice estetica” complessiva, e quindi allo stile della stanza.

Se siete in cerca di camini e altri complementi d’arredo su misura per rendere davvero speciale la vostra casa, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che dal 1982, con competenza e professionalità, si occupa di arredamento, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti. Ogni esigenza verrà ascoltata da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino