Un locale lavanderia funzionale, ma che vi rappresenti

Una delle parti fondamentali di ogni casa, un passaggio obbligato per tutti noi: il locale lavanderia.

Al primo posto, ovviamente, c'è l'organizzazione. Un ambiente ordinato favorirà il lavoro da svolgere, ma gli aspetti estetici non vanno dimenticati.

Alcuni consigli potranno quindi essere utili: sia tecnici che di stile, per trasformare gli elettrodomestici in veri e propri pezzi d'arredo.

Senso della posizione.

Ove possibile, scegliamo di collocare la zona lavanderia in prossimità di cucina o bagno, così da condividere facilmente gli scarichi.

Poco spazio? Creatività.

Se le nostre abitazioni non ci garantiscono di poter creare una zona lavanderia indipendente, allora potremo ritagliare uno spazio all’interno del bagno oppure nella zona caldaia. In questo caso, però, ricordiamo di predisporre una finestra o un impianto meccanico di aerazione.

Un altro consiglio? Nascondere tutto!

Un armadio aiuterà a mimetizzare elettrodomestici e attrezzi, ma attenzione alle misure. Una lavatrice dall’ingombro di 60x60cm è l’ideale, a cui aggiungere 10cm dietro per i collegamenti elettrici e idrici, altri 10cm sul davanti e 6cm su entrambi i lati. Vogliamo risparmiare ancora spazio? Un solo elettrodomestico che serva da lavatrice e asciugatrice farà al caso nostro. Un armadio abbastanza grande aiuterà nell’inserimento di attrezzi come stendibiancheria e tavola da stiro. In più, con la presenza di un paio di mensole potremo riporre i detersivi, i barattoli e le ceste.

