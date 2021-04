A ogni stanza il suo tappeto: consigli sulla scelta e la disposizione

Uno degli elementi più intriganti per dare un tono diverso all’ambiente delle nostre case, il tappeto è uno degli accessori da non sottovalutare per conferire il proprio stile all’arredamento.

Alcuni utili consigli potranno farvi scegliere il giusto tappeto a dipendenza della stanza in cui volete utilizzarlo. Vediamone alcuni:

Tappeto da salotto

Una delle stanze più importanti delle abitazioni. Mai scegliere un tappeto troppo piccolo, per il salotto, perché finirebbe per venire nascosto dal resto dei mobili.

Allo stesso modo, anche un tappeto grande non sarebbe utile al nostro scopo: il rischio di soffocare l’ambiente è elevato, andando anche a limitare l’importanza del pavimento.

Valutare sempre le dimensioni del salotto per scegliere il tappeto più adeguato: il segreto è quello di circoscrivere la sua presenza, e posizionarlo sotto il divano o in prossimità può aiutare.

Tappeto in sala da pranzo

Parola d’ordine: armonia. La scelta giusta per un tappeto in sala da pranzo dipende dal tipo di tavolo presente. Tondo? Tappeto tondo. Rettangolare? Conosciamo già la risposta. Importante includere anche le sedie nel perimetro del tappeto. Qualche dritta sulle misure? Un tavolo da 8 posti ha bisogno di un tappeto di almeno 280 centimetri.

In camera da letto

Ancora una volta, sono decisive le dimensioni. In una stanza ampia è possibile posizionare un grande tappeto su cui poggiare letto e comodini, usando lo stesso come scendiletto.

Se, invece, lo spazio è minore, il consiglio è quello di scegliere due piccoli tappeti da posizionare ai lati del letto.

Impossibile, però, scegliere un tappeto senza pensare all’armonia col resto della stanza. Con una pavimentazione chiara – o sul parquet – è consigliato un tappeto dal colore deciso per creare un contrasto che colpisca. Con un pavimento più neutro, invece, potrete azzardare con tappeti bianchi o beige.

