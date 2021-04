Cucina su misura? Ecco i consigli degli esperti per realizzarne una pratica e con stile

Il luogo dove ogni membro della famiglia trascorre parte della sua giornata. Il posto dove riunirsi alla fine di una lunga giornata o dove condividere la tavola con i propri ospiti. La cucina: il cuore pulsante di ogni casa.

Come tutte le stanze della nostra abitazione, anche la cucina deve rispettare i nostri canoni estetici e di stile, per un ambiente in totale armonia con la nostri idea d’arredo.

Alcune domande ci faranno capire cosa vogliamo davvero, perché a ogni esigenza corrisponde la giusta soluzione.

Non ci piace cucinare? Una domanda che sembra banale, ma non lo è. Non tutti, infatti, sono dei cuochi provetti. In questo caso, potremo ideare un ambiente di puro design mettendo da parte la praticità. Amiamo metterci ai fornelli? Ci servirà la giusta organizzazione, soprattutto per le prove culinarie più ardite.

Quanto spazio abbiamo a disposizione? La risposta a questo semplice quesito definirà il tipo di cucina ideale per la nostra casa. Un ambiente ampio potrà favorire la condivisione con tutta la famiglia o la realizzazione di cene con amici e parenti. Una stanza meno spaziosa, invece, richiederà una collocazione di oggetti e arredi pratica e mirata alle nostre esigenze.

Quello che non può mancare nella nostra cucina, insomma, è il giusto progetto. Nel caos, infatti, anche il più bravo degli chef troverebbe difficoltà.

Alcuni semplici consigli potranno aiutarci:

G randi piani di appoggio per un lavoro preciso e dove tutto resterà sotto il vostro controllo . Non solo, perché un piano ampio ci permetterà la disposizione di tutti gli elettrodomestici, anche quelli più ingombranti. Per gli ambienti più grandi, la soluzione che sposa praticità e design rimane l’isola : piano cottura, da lavoro e perfetto banco dove consumare una colazione leggera o un pranzo veloce. Con i suoi scomparti, poi, potremo disporre tutto senza creare mai disordine.

. Non solo, perché un piano ampio ci permetterà la disposizione di tutti gli elettrodomestici, anche quelli più ingombranti. Per gli ambienti più grandi, : piano cottura, da lavoro e perfetto banco dove consumare una colazione leggera o un pranzo veloce. Con i suoi scomparti, poi, potremo disporre tutto senza creare mai disordine. Organizzazione, sempre. Ogni oggetto al suo posto, e facile da raggiungere e usare. L’installazione di mensole e cassetti contenitori ci aiuterà a tenere tutto a portata di mano senza invadere il piano da lavoro. Altri consigli per non occupare troppo spazio? Eccoli. Il primo: sfruttiamo l’altezza. Pensiamo a una colonna forno sviluppata in verticale in cui troveremo sia il classico a gas o elettrico che quello a microonde. Il perfetto esempio di design che si unisce al pratico. Il secondo? Piani da lavoro a scomparsa.

Infine, un ultimo consiglio sui materiali: resistenza al primo posto. Per chi usa molto la cucina, la soluzione migliore è il quarzo o, in alternativa, l’acciaio. Da un ambiente del genere è giusto pretendere longevità, se siete davvero esigenti, allora, l’acciaio inox – usato nelle cucine professionali – fa per voi. Indistruttibile e facile da pulire.

Se siete in cerca dei migliori consigli per la vostra cucina su misura, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che, dal 1982, con competenza e professionalità si occupa di arredamento, cucine, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i tuoi desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

