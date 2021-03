Soggiorno piccolo? Consigli utili e pratici per arredarlo con stile

Quale stanza rappresenta al meglio una casa? Il soggiorno. Il cuore pulsante dove vivere le emozioni di piccole feste tra amici o calorose riunioni familiari. Quando pensiamo al soggiorno, la mente ci porta, immediatamente, a larghi spazi in cui immaginare l’arredo più vicino al nostro gusto. Non sempre, però, si può godere di un soggiorno particolarmente ampio. Piccole abitazioni presentano piccoli soggiorni, ma non disperate: ogni angolo è utile.

Proviamo a trasformare quelli che sembrano dei limiti in opportunità, ecco alcuni consigli:

Estetica senza invadere. In ogni buon soggiorno non può mai mancare un divano. Il re della stanza, il luogo dove tutta la famiglia trascorre almeno una parte della giornata. Gli spazi stretti sembrano non poterlo permettere, ma non è così. Scegliete un divano scomponibile, magari contenitore, che possa incastrarsi perfettamente in uno degli angoli del soggiorno. Un consiglio? Rivolgetevi a un artigiano specializzato per farlo creare su misura. In questo modo, soddisferete il vostro senso estetico senza sprecare neanche un millimetro.





Le pareti sono spazi utili. Quello che non manca mai in una stanza è un muro da riempire: credenze, madie, mensole e scaffalature che vi permetteranno di posizionare i vostri oggetti senza creare caos e senza sovraccaricare la superficie del resto dei vostri mobili.





Spazio percepito? Da sfruttare. Un tappeto è sempre una buona idea: inganna l'occhio facendo sembrare la stanza più grande e arricchisce l'arredamento grazie alla varietà dei colori possibili. Soggiorno piccolo uguale tappeto piccolo? No, al contrario, perché più grande sarà e più aumenterà la sensazione di ampiezza.





Ordine e uniformità. Finiture uguali in tutta la casa – per colori e stile - eliminano il senso di rottura e condizionano la percezione di un ambiente unico e ordinato.





Non perdetevi nell'ombra. Fondamentale la scelta delle luci e dell'illuminazione della stanza. Abbandonare angoli al buio, infatti, non farà altro che diminuire lo spazio percepito. Finestre a vetrate grandi o luci sospese al led aiuteranno a mantenere vivo ogni vostro spazio.





Soggiorno e sala da pranzo? Possibile. Non fatevi scoraggiare dallo spazio ristretto, basterà un tavolo pieghevole e facilmente posizionabile. In questo modo avrete un componente d'arredo utile per ogni vostra cena: dalla più intima alla più frequentata.





Un ultimo consiglio? Buttate giù tutto. A mali estremi, estremi rimedi. Se lo spazio a vostra disposizione è davvero poco, allora, contattate un architetto e provate a trasformare le vostre stanze in un unico ambiente. Un open space ampio e ricco di possibilità di arredo.

Se siete in cerca dei migliori consigli sull’arredamento del vostro soggiorno e della vostra casa, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che dal 1982 con competenza e professionalità si occupa di arredamento, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino