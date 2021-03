Come organizzare la cabina armadio (e avere il guardaroba a portata di mano)

Combattere la confusione.

“Oggi cosa mi metto?”. Quante volte vi siete posti questa domanda? Spesso, no? Probabilmente è una scena quotidiana: in piedi, di fronte al vostro armadio, persi nella confusione. La soluzione? Organizzare. Il primo passo, per una cabina armadio in ordine, è quello di mettere ogni cosa al posto giusto.

Iniziamo dalla struttura: potrete optare per soluzioni low cost tipiche dei mobilifici o affidarvi alla cura dell’artigianato e disegnare la vostra cabina a dipendenza di gusto ed esigenze.

Il guardaroba a portata di mano.

Vestiti, soprabiti, accessori. Cos’altro? Scarpe, valigie e corredi da letto. La vostra cabina armadio dovrà essere capace di accogliere tutto questo e nel modo più ordinato possibile. Appendiabiti, cassetti, scatole contenitrici, scarpiere chiuse: queste le soluzioni migliori per organizzare in modo pratico e veloce il vostro guardaroba nel rispetto dello spazio a disposizione. La parte alta della cabina è perfetta per gli abiti che necessitano di essere appesi per non rovinare la stiratura o per non creare piegature sgradite. Lo spazio fa la differenza. Provate, però, a suddividere gli abiti in maniera da non mischiare vestiti e soprabiti. In questo modo, riuscirete ad avere una visione completa del vostro guardaroba. La parte inferiore della cabina è perfetta per l’impiego di scatole, cassetti o mensole. Ogni soluzione ha il suo giusto utilizzo, ma anche l’occhio vuole la sua parte.

Scegliete, allora, anche in base al vostro stile e gusto. Cassetti, scatole e mensole sono ideali per maglioni, felpe e abbigliamento intimo. Ultimo consiglio: dei gancetti alla parete. Perfetti per appendere borse, cinture e tutti gli accessori che non ingombrano troppo.

Il mondo delle scarpe.

Un capitolo a parte meritano le calzature. Una scarpiera a scomparsa e chiusa, grazie a scomparti e contenitori specifici, vi aiuterà a conservare al meglio le vostre scarpe. Mai mescolare abiti e calzature, infatti, anche per non rischiare che gli odori dei materiali – come la pelle – possano trattenersi sui vostri vestiti. Ecco, però, un consiglio per chi vuole separare anche ogni singolo paio di scarpe. Già, le scatole: l’interno della struttura della scarpiera può essere costruito come preferite, l’utilizzo di scatole vi farà tenere separate le calzature e favorirà l’ordine.

I dettagli che fanno la differenza.

Ogni oggetto al posto giusto, ma non basta. Una cabina armadio funzionale deve prevedere la presenza di specchi e luci. La fretta non aiuta mai, ma spesso non c’è molto tempo per prepararsi.

Farlo al buio o senza la possibilità di un’ultima occhiata è ancora peggio. L’utilizzo di luci al led collegate all’apertura delle vostre ante rappresenta una soluzione comoda e che evita sprechi energetici. In questo modo avrete la giusta illuminazione al momento della scelta del vostro outfit. Non dimenticate di tenere pulita la vostra cabina armadio e di utilizzare sistemi anti-umidità adatti a mantenere la freschezza dei materiali ma anche dei vostri abiti.

Se siete in cerca dei consigli migliori per la creazione della vostra cabina armadio, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che, dal 1982, con competenza e professionalità, si occupa di arredamento, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino