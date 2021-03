Fai da te? Servono manualità, attrezzi giusti e un progetto chiaro

Fai da te. Sì, ma cosa volete costruire?

Troppo spesso si pensa che buona manualità e spiccata creatività bastino per realizzare piccoli mobili da arredo interno ed esterno. Affidarsi a tutorial e fantasia, però, non è sempre indicato: dietro a una nuova creazione deve esserci sempre un progetto preciso.

Il modo migliore per il vostro fai da te è quello di partire da un’idea chiara. Il materiale giusto è il legno: il compensato fa al caso vostro, grazie alla sua resistenza e alla facilità nella lavorazione. Le tipologie di legname più massicce sono adatte per lavori professionali che potrebbero crearvi troppe difficoltà.

Progetto, materiale e attrezzi.

Quelli giusti e facili da usare, è pur sempre fai da te. Nella vostra borsa degli attrezzi, non devono mai mancare:

metro matita, squadra, riga

carta vetrata

sega a mano

tenaglie, cacciaviti a croce o a taglio, trapano avvitatore e foratore, martello

pennelli

cavalletti

Questa la lista base dell'attrezzatura ideale, e piano piano sarete capaci di implementarla… un passo alla volta.

Adesso, cosa volete costruire?

Mobili da interno per la vostra casa o per gli spazi esterni come giardini e terrazze. Scaffali, librerie, tavolini, appendiabiti, salotti da esterno creati - anche - grazie al riciclo di materiali. Scatenate la vostra fantasia, ma sempre seguendo il progetto previsto.

Riciclo e rispetto per l’ambiente.

Creatività e design per aumentare e personalizzare lo stile della vostra casa. Farlo dando una mano all’ambiente è anche meglio. Larghe pedane, cassette della frutta, vecchi tavolini o scaffali destinati alla distruzione. Tutto si trasforma, col fai da te è ancora più facile.

Idee per l’interno? Creative e adatte a tutti.

Un appendiabiti col giusto stile può valorizzare il vostro ingresso. Realizzate un pannello di fondo, fissatelo in sicurezza alla parete grazie all’aiuto di supporti e tasselli. Una volta che il pannello è ben saldo potete pensare all’applicazione dei perni su cui appendere i tuoi abiti. Pomelli in legno classici possono fare al caso vostro, senza dimenticare la creatività, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Troverete facilmente dei perni a forma di animali o, comunque, adatti ad attrarre i più piccoli grazie alle loro forme e colorazioni accese.

Salotti da esterno? Scatenate la fantasia.

Vi ricordate di pedane e cassette della frutta? Sono ideali per essere trasformate in divanetti o poltrone da giardino: levigatura leggera, il giusto colore, anche se mantenere la colorazione naturale conquista l’occhio, e il cuscino perfetto. Finito? No, manca il tavolino. Vi basteranno quattro cassette della frutta: non dimenticate la levigatura grazie alla carta vetrata, verniciatura adatta e fantasia. Un consiglio? Poggiate le cassette su uno dei lati lunghi, incollateli con l’apertura sempre sull’esterno così da formare un perfetto quadrato dove poggiare i vostri oggetti, sfruttando le aperture come spazi contenitivi dove inserire ciò che preferite.

Darete vita a un salottino adatto all’esterno in stile rustico, resistente agli agenti atmosferici. Non abbiate paura di sbagliare. L’esperienza vi aiuterà, la vostra manualità crescerà e potrete lasciare maggiore spazio alla vostra creatività.

Consiglio finale.

Fai da te, ma anche fate insieme. I piccoli lavoretti di casa, infatti, sono ideali per il coinvolgimento di tutta la famiglia. Sempre con la massima sicurezza.

Se siete in cerca di nuovi consigli, spunti e idee per il vostro fai da te e il vostro arredamento, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che, dal 1982, con competenza e professionalità si occupa di arredamento su misura, mobili in legno, vendita e posa di finestre e serramenti. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

