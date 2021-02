Il terrazzo: consigli per arredare al meglio tutto l’anno il nostro affaccio sul mondo

Durante i mesi di lockdown, i più fortunati hanno avuto la possibilità di prendere una buona boccata d’aria fresca e stare all’aperto senza uscire di casa grazie ad un ampio balcone o a un terrazzo. Forse è anche per questo che, negli ultimi tempi, tra chi sta cercando casa è crescente la volontà di avere anche un ambiente esterno abbastanza grande, da poter sfruttare chiaramente a prescindere da confinamenti forzati causati da una pandemia. Il terrazzo, sia in estate che in inverno, può dare un valore aggiunto alla nostra abitazione e rappresentare un’opportunità per offrirci un punto di vista privilegiato sul mondo che ci circonda.

Però, come le stanze interne di una casa, anche il balcone e il terrazzo hanno bisogno di essere organizzati con dovizia di particolari per poterli sfruttare come si deve. Possono bastare anche pochi metri quadrati; fondamentale è disporre i giusti elementi, sia funzionali che ornamentali, abbinando colori e stili con criterio e stando attenti ai materiali dei complementi d’arredo da scegliere. Ciò vi permetterà di godere di uno spazio magnifico il più a lungo possibile, senza dover frequentemente provvedere al riacquisto degli oggetti soggetti alle mutazioni climatiche o alla sua ristrutturazione.

In questo articolo vi daremo gli spunti più utili per allestire al meglio il vostro terrazzo o balcone.

Nel caso in cui il nostro spazio non sia riparato, dovremo necessariamente considerare il clima della nostra zona . Se, per esempio, per i nostri mobili o rivestimenti esterni scegliessimo il legno, dovremo tenere a mente che le condizioni calde e secche possono provocare scheggiature e, dunque, che dovremo sceglierne una tipologia che ben sopporta il calore. L’umidità è un altro fattore che può creare problemi, non solo al legno, ma anche al metallo. Quindi, dovremo acquistare mobili, tavoli e sedute specificatamente adatti alle condizioni climatiche del luogo in cui viviamo, ed evitare di azzardare a casaccio la collocazione di un mobile che magari avevamo in una stanza al chiuso. I materiali da prediligere sono tek, acciaio, ferro forgiato, zincato, fibre o corde sintetiche e pietra , perfetti per tutte le stagioni.





è una regola fondamentale, quando si vuole allestire un terrazzo. Se l’ambiente esterno è piccolo, bisogna optare per : meglio puntare su , da riporre in un angolo quando non si adoperano, e sfruttare tutti i centimetri con mobili Quando possibile, è bene valutare la realizzazione di un gazebo oppure di una copertura mobile a vetro o in plexiglass . Così facendo, potremo usufruire dell’ambiente esterno anche in inverno o quando piove, e avere maggiore privacy con l’apposizione di tendine. A proposito di tende , possiamo immaginare di inserirle anche se non abbiamo una copertura come quelle appena menzionate. Esistono tessuti molto resistenti, adatti a stare all’aperto, alternativi alle tradizionali coperture da sole . Un modo originale per riparare il vostro spazio all’aperto con stile ed eleganza.





Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino