Arredare una casa piccola: 4 suggerimenti fondamentali per sfruttare al meglio lo spazio

Sempre più svizzeri scelgono di abitare in case di dimensioni ridotte. Difatti, i prezzi delle costruzioni nel nostro Paese sono aumentati costantemente negli ultimi vent’anni, e ciò non è sempre stato proporzionale a un aumento degli stipendi. Nonostante i tassi di interesse bassi, nelle città principali si possono avere dei picchi di costo inaccessibili a tante persone. Quindi, in alcune situazioni, andare a vivere in un bilocale o in un trilocale contenuto è l’unica strada percorribile. Ma arredare la nostra casa può essere stressante, se gli spazi sono ridotti. Bastano un accessorio, un dettaglio o un colore, però, a rendere la nostra piccola casa attraente e ariosa, ma bisogna stare molto accorti sulle scelte che adottiamo, perché un solo errore può essere deleterio.

Vediamo, allora, i consigli da seguire per avere uno spazio sì ridotto, ma confortevole e che risponda alle nostre necessità.

I mobili pieghevoli e funzionali sono assolutamente necessari, per risolvere i nostri possibili problemi: non ingombrano, sono molto pratici e hanno forme che ben si sposano con uno stile minimal, sia classico che moderno. Pensiamo, per esempio, a un tavolo da pranzo a scomparsa all’interno di un mobile che possiamo aprire nel momento in cui abbiamo alcuni invitati in casa. Anche i letti ribaltabili recuperano molti centimetri quadrati: li possiamo trovare frequentemente nei salotti più piccoli, da adibire a camera degli ospiti, “nascosti” a mo’ di parete attrezzata o scaffale. Sono un’ottima idea anche nel caso dei monolocali, che con un letto a scomparsa possono diventare più versatili.





sono assolutamente necessari, per risolvere i nostri possibili problemi: non ingombrano, sono molto pratici e hanno forme che ben si sposano con uno stile minimal, sia classico che moderno. Pensiamo, per esempio, a un all’interno di un mobile che possiamo aprire nel momento in cui abbiamo alcuni invitati in casa. Anche i recuperano molti centimetri quadrati: li possiamo trovare frequentemente nei salotti più piccoli, da adibire a camera degli ospiti, “nascosti” a mo’ di parete attrezzata o scaffale. Sono un’ottima idea anche nel caso dei monolocali, che con un letto a scomparsa possono diventare più versatili. Un aspetto non secondario riguarda le luci : un buon sistema di illuminazione è non solo uno strumento efficace per realizzare un ambiente accogliente e spettacolare, creando calore e anche interessanti giochi di colore, ma è anche un sapiente metodo per allargare otticamente lo spazio . Poca luce, infatti, farà sembrare la stanza più piccola. Attenzione, poi, al tipo di lampada scelto: dobbiamo evitare le piantane perché rubano spazio, e preferire lampadari e applique . Se sono presenti mobili con vetrine, inoltre, bisogna illuminarne la parte interna con dei punti luce. Infine, un ottimo espediente è concentrare la luce verso uno specchio : riflettendo la luce che riceve, questa sistemazione renderà la stanza molto più ampia. Per questo motivo, sono molti quelli che decidono di realizzare così un’intera parete : la stanza sembrerà decisamente più grande e luminosa e, in più, molto moderna.





: un buon sistema di illuminazione è non solo uno strumento efficace per realizzare un ambiente accogliente e spettacolare, creando calore e anche interessanti giochi di colore, ma è anche un . Poca luce, infatti, farà sembrare la stanza più piccola. Attenzione, poi, al tipo di lampada scelto: dobbiamo perché rubano spazio, e . Se sono presenti mobili con vetrine, inoltre, bisogna illuminarne la parte interna con dei punti luce. Infine, un ottimo espediente è : riflettendo la luce che riceve, questa sistemazione renderà la stanza molto più ampia. Per questo motivo, sono molti quelli che decidono di : la stanza sembrerà decisamente più grande e luminosa e, in più, molto moderna. Collegata alle luci è la questione della scelta dei colori per le pareti e i mobili : come sappiamo, i colori chiari e luminosi eliminano la sensazione di stanza piccola o cupa. Il bianco, tra l’altro, è molto di moda negli ultimi anni: attuale e pulito, dà un senso di ampiezza e brillantezza alla casa e, in estate, anche di maggiore frescura. Non per questo, però, dobbiamo rinunciare per forza ad altri toni se abitiamo in un appartamento piccolo: il grigio perla, il giallo, il beige, il verde salvia e il celeste non appesantiscono, non rimpiccioliscono e donano un aspetto curato e vivace. Via libera anche a piccoli inserti di colori scuri e forti, purché siano ben bilanciati da una maggiore quantità di colori neutri tenui.





: come sappiamo, i colori chiari e luminosi eliminano la sensazione di stanza piccola o cupa. Il bianco, tra l’altro, è molto di moda negli ultimi anni: attuale e pulito, dà un senso di ampiezza e brillantezza alla casa e, in estate, anche di maggiore frescura. Non per questo, però, dobbiamo rinunciare per forza ad altri toni se abitiamo in un appartamento piccolo: non appesantiscono, non rimpiccioliscono e donano un aspetto curato e vivace. Via libera anche a piccoli inserti di colori scuri e forti, purché siano ben bilanciati da una maggiore quantità di colori neutri tenui. Nelle case di modeste dimensioni è meglio preferire uno stile di arredamento moderno, caratterizzato da linee dritte, che regalano una maggiore ampiezza visiva e, in abbinamento con i colori chiari, danno un effetto ordinato. L’organizzazione, infatti, viene prima di tutto, perché un ambiente disordinato ci sembrerà soffocante. Di grande sostegno per recuperare centimetri sono naturalmente le porte interne a scomparsa, e gli scaffali e gli appendiabiti possono aiutarci a sfruttare gli spazi sul muro senza essere d’intralcio. In generale, sicuramente è opportuno optare per i mobili della misura giusta. In questo caso, rivolgersi ad un’azienda che realizza mobili su misura può essere la carta vincente per soddisfare le nostre esigenze e ottenere il massimo rendimento da tutti gli angoli a nostra disposizione.

Se vivi o lavori in un appartamento piccolo e non vuoi sbagliare nella scelta del mobilio, contatta Pirmin Murer, falegnameria sita a Mendrisio, Camorino e Bedano, che dal 1982 progetta e realizza arredamento su misura, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti.

Richiedici una consulenza gratuita e sarai accolto dal nostro staff, che potrà ascoltare i tuoi sogni e renderli concreti. Scopri di più cliccando sul link qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino