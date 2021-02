Arredare con il legno: scelte adatte a tutti gli ambienti, nel segno dell’eleganza e della praticità

Arredare con il legno è una delle tendenze più in voga degli ultimi anni, anche grazie alla riscoperta di materiali riciclabili che ci consentono di scegliere questo materiale senza trascurare l’aspetto dell’ecosostenibilità. Il legno è il materiale ideale per trasmettere un tocco di calore e sensazioni di relax sia negli appartamenti di antica costruzione che in quelli più moderni, e può essere scelto anche da chi vuol evitare di sentirsi in una baita di montagna.

Uno dei vantaggi di questo materiale è quello di poter essere declinato in ogni stile di arredamento: rustico, shabby chic, vintage, orientale, moderno e di design. Basta semplicemente intervenire con i giusti rivestimenti oppure attraverso i complementi d’arredo più idonei.

Vediamo, allora, alcuni suggerimenti per arredare con il legno.

Il parquet , come sappiamo, è molto apprezzato per le pavimentazioni e dona agli appartamenti un’allure estremamente elegante e che richiama fortemente la natura, oltre ad essere molto resistente ed elastico. Ci si può camminare sopra scalzi o con dei calzini antiscivolo, senza patire il freddo. Infatti, una delle sue caratteristiche è quella di essere un ottimo isolante e quindi di trattenere il calore, tant’è che il legno viene utilizzato abitualmente anche per gli infissi e per la costruzione delle abitazioni ad alta quota, appunto. Inoltre, il legno è anche igroscopico , cioè capace di assorbire l’umidità in eccesso e di rilasciarla quando l’aria è troppo asciutta.

Ma dobbiamo costantemente avere l’accortezza di pulire il parquet: non dobbiamo esagerare con l’acqua o usare prodotti aggressivi come alcool o candeggina, e stare invece attenti a non riversare per terra sostanze impiegate in cucina, come olio, latte e vino . In più, è bene non utilizzare macchine a vapore che potrebbero danneggiare il rivestimento, optando piuttosto per scope con frange o panni specifici .

Il riciclo creativo con il legno, poi, è un’ispirazione sempre più amata. Per esempio, in bagno si possono collocare delle scalette in legno trasformandole in portasciugamani o cassette della frutta che possono diventare mensole dove poggiare cosmetici e spazzole . Anche portasapone, portaspazzolini e altri piccoli contenitori vengono spesso ricavati dal legno per ricreare l’atmosfera termale nel bagno. In cucina, l’utilizzo di rivestimenti per top realizzati attraverso nanotecnologie fa sì che si crei una superficie al tatto morbida, anti-impronta e antigraffio, più facile da pulire e mantenere in ordine. Per le ante della cucina l’impiallacciato è un’eccellente soluzione: si tratta di un sottile strato di legno pregiato applicato su uno meno pregiato.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino