Arredamento pet friendly: come arredare bene per convivere con i nostri amici a quattro zampe

Convivere in serenità con cani e gatti non è solo questione di affetto: chi ha animali in casa sa perfettamente che, avendo questi delle esigenze precise, c’è bisogno di spazi che, nella loro dimora, siano immaginati anche in funzione della loro presenza. Molti di noi decidono di tenere un animale domestico pur non avendo a disposizione un giardino o un terrazzo dove poterli sistemare comodamente e dar loro un luogo ampio dove poter giocare e rilassarsi. Dunque, i nostri amici a quattro zampe spesso vivono in appartamenti dove saper come sfruttare al meglio ogni angolo è fondamentale per permettere loro una buona permanenza, senza che ne risentano.

Chiaramente, non sempre è possibile ristrutturare casa in modo tale da ricavare un locale apposito per loro, ma basta adottare dei semplici accorgimenti che renderanno la vostra casa pet friendly.

Vediamo insieme quali sono:

Per cominciare, esistono parecchie aziende che producono complementi d’arredo per animali . Tra questi, certamente indispensabili sono le cucce, le lettiere e i cuscini. Ce ne sono di innumerevoli forme, colori, stili e prezzi e servono a permettere al vostro cucciolo un posto caldo e protetto dove riposare. I materiali sono adeguati ad essere collocati sia dentro che fuori l’abitazione e rispondono adeguatamente alla necessità di essere lavabili in modo semplice per noi e sicuro per loro. La grande varietà di oggetti in commercio, che abbracciano tutti i gusti estetici, ci consente di poterli integrare nel nostro senza creare stacchi stilistici o cromatici con i nostri mobili.





. Tra questi, certamente indispensabili sono le cucce, le lettiere e i cuscini. Ce ne sono di innumerevoli forme, colori, stili e prezzi e servono a permettere al vostro cucciolo un posto caldo e protetto dove riposare. I materiali sono ad essere collocati sia dentro che fuori l’abitazione e rispondono adeguatamente alla necessità di essere in modo semplice per noi e sicuro per loro. La grande varietà di oggetti in commercio, che abbracciano tutti i gusti estetici, ci consente di poterli integrare nel nostro senza creare stacchi stilistici o cromatici con i nostri mobili. Un’altra considerazione da tenere a mente per l’arredamento di una casa che ospita animali è che tendono a perdere molti peli , soprattutto in certi periodi. Ciò implica che è molto meglio evitare la presenza nella nostra abitazione di tessuti che ne facilitano l’accumulo , per esempio la moquette a terra, i tappeti, la ciniglia o il velluto sui divani. Attenzione anche alle tende, i cui tessuti delicati possono essere messi a dura prova dagli animali domestici. Quindi, pensiamo a trasformare i nostri rivestimenti con materiali in similpelle, fibre sintetiche e tessuti antistatici, che siano antimacchia (lavabili con un po’ d’acqua e sapone), antigraffio, antirottura e antistatico. In questo modo, oltre a scongiurare che la tappezzeria venga strappata dai loro artigli, raccogliere i peli sparsi sarà molto più agevole e risparmieremo tempo prezioso da poter spendere giocando o coccolando i nostri cani e gatti!





, soprattutto in certi periodi. Ciò implica che è molto meglio , per esempio la moquette a terra, i tappeti, la ciniglia o il velluto sui divani. Attenzione anche alle tende, i cui tessuti delicati possono essere messi a dura prova dagli animali domestici. Quindi, pensiamo a trasformare i nostri con materiali in similpelle, fibre sintetiche e tessuti antistatici, che siano antimacchia (lavabili con un po’ d’acqua e sapone), antigraffio, antirottura e antistatico. In questo modo, oltre a scongiurare che la tappezzeria venga strappata dai loro artigli, raccogliere i peli sparsi sarà molto più agevole e A proposito di artigli, cani e gatti possono creare davvero dei disastri perché amano limarsi le unghie sulle superfici e mordicchiare ogni mobile. Pertanto, è bene evitare complementi d’arredo con rivestimenti fragili e facilmente deperibili, come vimini e rattan. Da preferire, invece, gli elementi realizzati in metallo, plastica, vetro e pietra. Prestate molta attenzione ai legni esposti : potrebbero trasformarsi in una ghiotta preda per i cuccioli in fase di dentizione o in un involontario tiragraffi. La soluzione è quella di rivestire le gambe e/o le superfici raggiungibili dai vostri animali con materiali isolanti che consentano a loro di divertirsi e a voi di non dover riarredare tutta casa.





complementi d’arredo con rivestimenti fragili e facilmente deperibili, come vimini e rattan. Da preferire, invece, gli elementi realizzati in metallo, plastica, vetro e pietra. : potrebbero trasformarsi in una ghiotta preda per i cuccioli in fase di dentizione o in un involontario tiragraffi. La soluzione è quella di rivestire le gambe e/o le superfici raggiungibili dai vostri animali con materiali isolanti che consentano a loro di divertirsi e a voi di non dover riarredare tutta casa. Va da sé che l’ideale, quando si possiedono animali domestici, sarebbe poter progettare e sviluppare un ambiente dedicato solo a loro, con tutti gli accorgimenti che abbiamo finora elencato. Ma rinchiuderli in uno stanzino che in origine era adibito a sgabuzzino o piccola lavanderia non è certamente opportuno: deve essere una zona che permetta una buona ventilazione, in quanto uno spazio chiuso e piccolo potrebbe accumulare un odore sgradevole. Troppa aria, però, non fa nemmeno bene perché forti sbalzi di temperatura possono nuocere alla sua salute. È consigliato, dunque, mantenere una temperatura non inferiore a 20°C in tutta casa e controllare l’umidità, che non dovrebbe essere eccessiva per permettere all’animale di termoregolarsi senza difficoltà.

Vuoi creare dei mobili su misura per il tuo piccolo grande cucciolo o avere delle dritte in più riguardo la manutenzione dei tuoi arredi in legno per proteggerli dagli “attacchi” dei tuoi animali? Rivolgiti a Pirmin Murer, falegnameria sita a Mendrisio, Camorino e Bedano che da quarant’anni si occupa di arredamento personalizzato, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti. Sapremo accogliere le tue richieste e conciliarle con quelle dei tuoi amici a quattro zampe grazie a personale qualificato e pronto a realizzare i tuoi desideri. Scopri di più cliccando qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA, con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino