Quando il mondo del Leisure incontra teoria e pratica

La teoria, si sa, è molto importante ma l’applicazione di quanto appreso lo è ancor di più, specialmente in un settore come quello del Leisure in cui l’esperienza sul campo gioca un ruolo primario in quasi tutte le professioni: d’altronde sport, arte, cultura, spettacolo e turismo richiedono proprio capacità di lavoro in gruppo e di applicazione delle competenze in contesti veloci e complessi.

Anche per questo motivo alcuni esami del semestre invernale per gli studenti del secondo anno del Bachelor of Science SUPSI in Leisure Management – “Brand experience, Marketing & Customer loyalty”, “Leadership, Team Working & HR Management” e “Events operations Security”- sono stati una vera e propria simulazione del mondo lavorativo. Ma come? Organizzando un concerto o una gara di triathlon, rappresentando l’organigramma di determinate aziende del settore o ipotizzando esperienze legate a casi reali di organizzazioni locali e internazionali.

All’interno del modulo “Brand experience, Marketing & Customer loyalty”, gli studenti sono stati suddivisi in gruppi e hanno dovuto costruire insieme in un tempo limitato il Customer Journey di un potenziale cliente dell’hotel Fointainbleau di Miami Beach, o del MOMA di New York, o di un potenziale turista che desidera recarsi per la prima volta al Locarno Film Festival.

È stata insomma una vera full immersion nelle tematiche trattate in aula, in condizioni forse inusuali per un esame universitario, ma senza dubbio utili, formative e interdisciplinari. Oltre alle conoscenze relative al modulo di riferimento sono state infatti messe in atto capacità di team working e di leadership, indispensabili nel settore e non a caso tematiche centrali di un altro modulo del secondo anno: “Leadership, Teamworking & HR Management”. In questo caso, gli studenti dopo avere affrontato lezioni sull’organizzazione aziendale, si sono confrontati con diversi esperti e hanno avuto la possibilità di simulare un colloquio di assunzione in lingua inglese per la UEFA, proprio con il Direttore delle risorse umane. Hanno potuto cogliere così non solo gli aspetti di gestione del colloquio dal punto di vista dell’intervistatore ma affrontare in anticipo una situazione che certamente vivranno, con una freccia in più al loro arco, al termine del percorso di studi.

Evelyn, 22 anni, studentessa in Leisure Management

Il modulo “Leadership, Teamworking e HR Management” mi ha dato la possibilità di comprendere al massimo l’importanza di lavorare in team e le caratteristiche principali per poterlo gestire al meglio operando in un ambiente sano e stimolante. Inoltre, avere la possibilità di lavorare con esperti come Julien Baehni, Head of Human Resources della UEFA, è stato per me un fattore chiave per immergermi totalmente nel mondo delle risorse umane. Mirko, 25 anni, studente in Leisure Management

Ho apprezzato molto gli esami di questo ultimo semestre con un approccio interattivo, come ad esempio quello del modulo “Brand experience, Marketing & Customer loyalty”, in cui una parte consisteva nel simulare il Customer Journey per la società di calcio FC Lugano. Ciò mi ha permesso di effettuare dei collegamenti importanti con la teoria studiata durante il semestre, mettendo in pratica quanto appreso, grazie allo sviluppo di un caso reale su una società del nostro territorio.

In breve

Il Corso di laurea in Leisure Management Titolo rilasciato: Bachelor of Science SUPSI in Leisure Management

deass.leisure@supsi.ch

www.supsi.ch/deass Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento: orientamento@supsi.ch

