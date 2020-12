Prepararsi alla professione con i “Progetti in azienda”

Se la qualità della formazione SUPSI dipende dal successo professionale dei suoi diplomati, allora bisogna mettere al centro dell’azione didattica l’apprendimento delle competenze professionali. Questa filosofia ha ispirato la recente revisione curricolare del programma di studi del Bachelor in Economia aziendale e caratterizza il modulo “Progetto in azienda”, un’attività formativa offerta da più di 10 anni che consiste in un accordo tra la SUPSI e un’azienda partner per la realizzazione di un progetto svolto da un gruppo di studenti. Questa particolare attività didattica, che ha consentito di realizzare oltre 100 progetti con le aziende, si caratterizza per il forte legame tra teoria e pratica che solo un progetto concreto, svolto e vissuto all’interno di un’azienda, può dare. Lo studente viene incoraggiato a trasferire immediatamente i concetti e gli strumenti che ha appreso in aula, favorendo in modo naturale e senza forzature la multidisciplinarità. L’esigenza di utilizzare più strumenti non viene imposta o suggerita, ma nasce spontaneamente dalla pratica degli studenti, che sono alla ricerca di soluzioni efficaci alle sfide del loro progetto. Si tratta di un’esperienza genuina di lavoro in cui gli studenti possono vivere, forse per la prima volta, le dinamiche e la pressione che caratterizzano il mondo aziendale e, allo stesso tempo, accrescere le proprie competenze personali e relazionali. I “Progetti in azienda” rappresentano un’attività di valore anche per le aziende del territorio, le quali possono contare su un gruppo motivato e dinamico di studenti per la realizzazione di progetti interni che non sono mai stati affrontati per ragioni di tempo, risorse o costi. Un gruppo capace di portare un punto di vista fresco sul problema e supervisionato da un tutor SUPSI qualificato. Vi sono quindi tutte le premesse per un passaggio spontaneo di conoscenze, filtrato attraverso gli studenti e le loro interazioni con il coach aziendale, dalla scuola all’azienda. Se da un lato i “Progetti in azienda” permettono alle imprese di conoscere in modo diretto le caratteristiche e i contenuti del Bachelor, dall’altro essi portano benefici anche al corso di laurea stesso: la stretta collaborazione con le aziende del territorio permette infatti di ascoltare i bisogni del mercato del lavoro in termini di competenze richieste e di adattare, se necessario, la formazione degli studenti alle future esigenze professionali.

Ilaria Monti, 21 anni, laureata in Economia aziendale

Il progetto in azienda riguardante la valutazione dell’implementazione di un approccio di Customer Relationship Management (CRM) ha rappresentato per me l’opportunità di entrare in contatto con il mondo delle aziende, fare un’esperienza pratica, confrontarsi con difficoltà reali, mettersi alla prova e relazionarsi con persone esperte nel settore. Grazie a questo ho potuto applicare la teoria studiata in aula ad una realtà esistente e sviluppare importanti soft skills.



Edin Halilovic, 23 anni, laureato in Economia aziendale

Apprendere un argomento richiede studio, mettere in pratica le conoscenze acquisite richiede esperienza. Poter fare entrambe le cose consolida il know-how personale e rappresenta un elemento di indiscusso valore del Bachelor in Economia aziendale. Grazie al “Progetto in azienda” ho potuto infatti partecipare ad un progetto di portata internazionale dove ho approfondito le mie conoscenze in ambito organizzativo, consentendomi successivamente di fondare la mia prima start-up in ambito fiduciario.