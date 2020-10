Progettare e costruire insieme per disegnare il proprio futuro

Progettare e costruire insieme non è solo una prerogativa didattica, ma anche una competenza indispensabile per chiunque desideri lavorare nell’ambito dell’architettura. Lavorare in gruppo permette infatti di sviluppare sia competenze disciplinari, sia la capacità di rapportarsi alle altre persone attraverso lo scambio e il confronto: un tipo di approccio al progetto architettonico sviluppato ormai da diversi anni dal Corso di laurea in Architettura della SUPSI che propone una variegata offerta di workshop.

Il primo, con cadenza annuale, coinvolge tutte le studentesse e gli studenti del corso di laurea. Il tema di questa attività didattica è spesso legato all'attualità territoriale e permette, durante una settimana di intenso lavoro, il confronto tra studentesse e studenti del primo, secondo e terzo anno di formazione Bachelor.

Nel corso dell'anno accademico 2019-2020, protagonista del workshop è stato il riuso dei materiali da costruzione, argomento di grande attualità sul quale il Dipartimento ambiente costruzioni e design è attivo a livello di didattica e di ricerca.

La sostenibilità nel progetto d’architettura, dalla scala urbana a quella della costruzione, è invece al centro del workshop Sino-Swiss, l’iniziativa patrocinata dalla Città di Lugano che coinvolge le studentesse e gli studenti della SUPSI all'ultimo semestre formativo, unitamente a studenti della Zhejiang University di Hangzhou (Cina).

Ed è all’estero, e più precisamente in Africa, che conduce l’ultimo workshop proposto agli studenti del terzo anno di Bachelor, organizzato in partenariato con l'Università di Hawassa in Etiopia: un'occasione unica per progettare e realizzare sul posto una costruzione con materiali autoctoni e tecniche costruttive appropriate al sito. Durante lo scorso anno accademico è stato affrontato il tema della copertura di pozzi per l'acqua potabile, un progetto ideato a distanza dalle studentesse e dagli studenti dei due atenei. Un workshop che propone un progetto didattico e formativo, ma anche un’esperienza umana molto significativa.

Tra ricerca e formazione, il progettare e costruire insieme permette di valorizzare competenze interne e collaborazioni esterne che il dipartimento coltiva in contesti internazionali e attraverso legami con il territorio del Canton Ticino, proponendo preziose occasioni di formazione professionale e personale.

Stefano Corbetta, studente di Architettura, 23 anni

I Workshop sono un momento di confronto concreto e utile a comprendere la dinamica della progettazione architettonica. Grazie ad essi ho capito che la tecnica è ciò che permette di realizzare i nostri progetti attraverso i disegni. Ogni linea tracciata su un foglio diventa significativa per l’artigiano che le darà vita. Alla SUPSI sto imparando a collegare idee, tecnica, lavoro in team, e a disegnare il mio futuro. Alessia Rodrigues, laureata in Architettura, 24 anni

Il workshop Africa ha dato vita ad un progetto che ha preso forma in una vera e propria costruzione pensata e realizzata, con le nostre mani, in collaborazione con gli studenti etiopi. Questa esperienza mi ha permesso di capire cosa significa lavorare in un team di progettazione, di comprendere il territorio e la cultura che lo caratterizza, regalandomi un ricordo indelebile che ha arricchito il mio bagaglio personale e professionale.

Il Corso di laurea in Architettura

Modalità di studio

Tempo pieno: 3 anni

Part-time: almeno 5 anni

Apertura iscrizioni: 23 novembre 2020

Sede: Nuovo Campus SUPSI, Mendrisio-Stazione

Titolo rilasciato: Bachelor of Arts SUPSI in Architettura Contatti:

T +41 (0)58 666 63 41

info-ar@supsi.ch

www.supsi.ch/go/architettura

Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento: orientamento@supsi.ch

Concorso Leggi e vinci!

“Leggi e vinci!” è un concorso legato alla nuova rubrica “SUPSI L’università dell’esperienza” che, ogni martedì, ospiterà la presentazione di un progetto pratico realizzato dagli studenti e dalle studentesse Bachelor. Partecipare è molto semplice: basta rispondere alle domande legate ai contenuti dell’articolo sul sito www.supsi.ch/go/leggi-e-vinci. Tra tutte le risposte corrette pervenute, sarà estratto a sorte il fortunato vincitore di un abbonamento Arcobaleno di 2a classe, per viaggiare comodamente in Ticino per 1 anno intero!

