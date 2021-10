«Torno dai Caraibi con nuovi follower e tanti stimoli»

Youtuber, influencer, presentatore, cantante, musicista. La vita di Nick Antik, che studia come designer visivo alla CSIA, è decisamente ricca di impegni. Nella sua esperienza di quattro mesi a Santo Domingo ha saputo conquistare anche i suoi nuovi seguaci della Repubblica Dominicana. «Il calore della gente è eccezionale, ho trovato spazio per sviluppare nuove idee», afferma soddisfatto il 22enne Nick, che ha aumentato di 100'000 i suoi follower su Tik Tok. «Mi ha colpito la spontaneità di chi mi ha aiutato a dare ogni giorno il meglio di me per seguire prevalentemente i progetti musicali che sto portando avanti con il mio team».

Nick, sei appena rientrato da Santo Domingo, dove ti hanno accolto con 100'000 nuovi follower su Tik Tok!

«Sono commosso per queste attestazioni di affetto, oltretutto in un paese che ancora non mi conosceva. Il calore della gente è stato fantastico, ho avuto l’onore di conoscere cantanti e attori famosi, recitando addirittura in un film che uscirà prossimamente ai Caraibi. Tutte personalità molto semplici nonostante la notorietà».

Avevi cominciato da youtuber molto attivo e ora torni con un’idea nuova che vuole coinvolgere un pubblico più ampio.

«Sembrano così lontani i miei inizi con video comici per sdrammatizzare le mie ossessioni, poi mi sono aperto soprattutto al canto, curando immagini e audio di alta qualità. Durante il mio viaggio di quattro mesi nella Repubblica Dominicana ho messo a punto la mia ultima proposta: all’inizio di novembre presenterò uno show online – in spagnolo e in italiano – che coinvolgerà numerosi ospiti illustri con un taglio giovanile».

Si può vivere di web?

«Certo. Bisogna fare attenzione a non “svendersi”, in quanto le sponsorizzazioni di ogni genere possono tentare chiunque. Il mercato è in continua evoluzione e si può arrivare a guadagnare fino a 10'000 franchi al mese. Kim Kardashian, la regina di Instagram con oltre 258 milioni di follower, riesce a incassare fino a 1 mio di dollari a post!».

Come hai vissuto il recente “down” di Facebook e Instagram?

«Mi ha sorpreso la lunga durata del “buio”, 7 ore sono un’eternità per i dispositivi elettronici di tutto il mondo. Quanti affari si saranno bloccati “online”, al di là della frenesia di ognuno di poter tornare in rete al più presto, anche per riutilizzare WhatsApp. Per fortuna, io ho continuato a lavorare su Tik Tok, il grande vincitore insieme a Twitter nella sfida imprevista con il gruppo di Mark Zuckerberg».

Intervista realizzata da Romano Pezzani

