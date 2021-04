Ritrova il tuo equilibrio posturale

Oggi con il nostro Istruttore Tiziano Livio, vi proponiamo una lezione di Postural School da 20 minuti per ritrovare il giusto equilibrio posturale attraverso dei semplici esercizi.

Come sapete da lunedì 19 aprile il Centro A-CLUB Fitness & Wellness è nuovamente aperto al pubblico.

Tutto è stato organizzato per ospitare le persone in sicurezza e consentire a tutti di potersi allenare in spazi ampi, organizzati, costantemente sanificati e quindi sicuri. È tempo di tornare a dedicare del tempo a voi stessi, seguiti da professionisti del settore per ritrovare il giusto equilibrio psico-fisico.

Come sempre per qualsiasi chiarimento e approfondimento restiamo a vostra disposizione, vi invitiamo ad approfittare DELL'INGRESSO PROVA GRATUITO per venire a visitare il nostro CLUB e scoprire i nostri servizi

A cura di A-CLUB Fitness & Wellness, Savosa

