"Dolori da scrivania?" Ecco cosa puoi fare

Cosa si intende per “dolori da scrivania”?

I dolori da scrivania non sono altro che algie muscolo tensive create da errate posture che sovraccaricano in maniera errata, per un lungo periodo, le nostre ossa, le nostre articolazioni ed i nostri muscoli o da movimenti ripetitivi, eseguiti sempre in posizioni “scomode” che provocano i sopraindicati problemi.

Detto in maniera più semplice possiamo dire che sono tutti quei fastidi che, dopo anche solo una giornata seduti al computer o alla scrivania, si fanno sentire su diverse parti del corpo (zona lombare, glutei, zona cervicale, polsi, ecc) perché siamo stati troppo in una posizione per noi scomoda eseguendo movimenti (per quanto semplici e banali) ripetitivi (ad esempio scrivere alla tastiera).

Quali sono le zone più colpite?

Come avete capito stiamo parlando di posture errate e la zona più colpita rimane la schiena, sia nella sua zona più bassa, quella lombare, che nella sua zona più alta, quella cervicale.

Da non sottovalutare poi i fastidi che possono sopraggiungere ai polsi, alla muscolatura dell’avambraccio e ai gomiti che possono portare a lungo andare ad avere problemi di tendiniti ai polsi, epicondiliti e trocleiti ai gomiti, solo per citarne alcuni. Da non dimenticare inoltre che problemi alle zone distali, come quelle appena citate, possono poi irradiare il dolore e l’infiammazione verso le spalle, la cervicale, le scapole, ecc.

Possono creare altri fastidi?

Essendo dolori e fastidi muscolari potrebbe succedere a molti, soprattutto se le tensioni coinvolgono il tratto cervicale, di andare incontro alle classiche situazioni da cervicalgia quindi mal di testa, giramenti di testa, problemi alla vista. A volte se viene coinvolta la schiena nel tratto dorsale, quindi nel tratto centrale potremmo avvertire qualche leggero fastidio anche quando respiriamo causa la muscolatura degli erettori del tronco che partecipa alle fasi di controllo respiratorio, ma se contratta e bloccata, può dare la sensazione di una “stilettata nella schiena”.

Il movimento può aiutare?

Certamente sì. Il movimento è ritenuto da sempre un’ottima attività preventiva per la salute ed anche in questo caso, anche se stiamo parlando solo di “fastidi” muscolari, avere un buon tono muscolare che sorregge in maniera corretta il nostro sistema scheletrico in posizioni statiche o dinamiche, una buona capacità respiratoria, una buona mobilità articolare di certo può solo aiutare.

Seguire allenamenti in palestra di rinforzo muscolare, fare pilates, yoga, postural school, stretching, nuoto, ecc., solo per citare alcune attività porterà solo giovamento a chi è costretto a stare tante ore seduto su una sedia alla scrivania.

Ma nell’immediato cosa possiamo fare?

Prima di tutto, come viene ribadito ovunque e da chiunque, la cosa fondamentale è tenere alla scrivania un atteggiamento corretto, cioè avere una seduta comoda che permetta un buon appoggio della schiena nelle sue diverse parti e di stare “diritta”, tenete le ginocchia alla stessa altezza del bacino e non più alte, trovate un buon appoggio dell’avambraccio sulla scrivania in modo tale da mantenere gomiti leggermente avanti rispetto al busto alla stessa altezza delle mani avendo le spalle rilassate. State sempre attenti a come posizionate il pc e lo schermo. Evitate di stare “storti” con il computer di lato e controllate bene come avete posizionato la tastiera e il mouse (sempre di fronte a voi).

Cercate di alzarvi dalla scrivania ad intervalli regolari per riattivare la circolazione in tutto il corpo e ridare mobilità e sollievo alle articolazioni.

Ma vogliamo darvi un piccolo aiuto in più. Nel video allegato vi presentiamo degli esercizi di mobilità e di allungamento muscolare che possono aiutarvi ad avere del sollievo immediato, possono essere fatti ovunque, anche in ufficio, e, se fatti regolarmente, possono portare beneficio anche nel lungo periodo.

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

