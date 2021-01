Upper Body Training con il metodo EMOM: Each Minute On Minute

Tradotto letteralmente significa “ogni minuto al minuto” ma se volessimo essere ancora più semplici basterebbe dire “ad ogni minuto parti con l’ esercizio” ed effettivamente, seppur molto “grezza” e non letterale, può risultare la spiegazione più rapida e migliore che possiamo dare del metodo EMOM. In effetti, in maniera molto pratica basta scegliere l’esercizio o gli esercizi che vogliamo eseguire, come vogliamo eseguirli (numero di ripetizioni, sovraccarico o meno, cosa vogliamo stimolare, ecc), quanto tempo vogliamo dedicare al workout (tendenzialmente un EMOM può durare dai 12 ai 20 minuti di media), impostare il Timer e ovviamente…iniziare.

Con i circuiti a tempo tipo i METCON, l’AMRAP e il TABATA fa parte dei metodi di allenamento funzionale ad alta intensità più usati. Come anticipato le regole dell’allenamento sono molto semplici e tutto è regolato dal tempo o meglio dal minuto scandito dal timer. Per intenderci la scelta del numero di ripetizioni da eseguire per ogni esercizio devono essere ovviamente impostate (con logica e metodica dell’allenamento) per poterle eseguire con un tempo inferiore al suddetto minuto, perché? Perché tutto il tempo che avanzerà sarà il nostro recupero per poi poter ripartire allo “scoccare” del minuto successivo.

Ovviamente meno tempo si impiega a fare gli esercizi o l’esercizio più recupero si avrà a disposizione, ma in pratica la miglior strategia per affrontare questo tipo di allenamento è quella di trovare un tempo ed un ritmo per completare le ripetizioni e mantenerlo costante per tutte le serie (se possibile).

La sensazione, in questo tipo di allenamento, è quella di percepire poco affaticamento per i primi minuti ma dopo 4-5 minuti si inizierà a controllare il tempo di esecuzione in maniera più continua per gestire al meglio le energie e riuscire a terminare il workout. Ma quali sono i vantaggi di questa tipologia di allenamento?

Quali sono i vantaggi e le caratteristiche dell’ EMOM

Allenamento STIMOLANTE

L’EMOM non dà la possibilità di pensare, la concentrazione si focalizza sul timer e di conseguenza sul ritmo ed esecuzione dell’esercizio/esercizi. È un metodo veloce, facilmente percepibile ed estremamente efficace (se eseguito bene) che non implica sedute lunghe e snervanti di allenamento il che porta la persona che lo prova ad essere sempre stimolato nell’ affrontarlo.

Con il progredire delle settimane e degli allenamenti ci si rende conto che è un metodo di allenamento che rende misurabile la performance ed il livello di condizione raggiunta. Banalmente se dovessimo tenere sempre, o a cadenza regolare, un workout prestabilito, il tempo che impiegheremo ad eseguire le ripetizioni all’interno del minuto di lavoro ed il relativo recupero ci darebbero immediatamente un riferimento tangibile e misurale. Esempio: esercizio PUSH UP, ripetizioni 10, workout da 12’, tempo di esecuzione la prima settimana 30/40 secondi di media; dopo ¾ settimane tempo di esecuzione all’interno del minuto 20/25” di media … il miglioramento sarebbe facilmente visibile senza bisogno di particolari strumenti di valutazione.





L’ EMOM è un allenamento altamente versatile, grazie alla guida di un Personal Trainer professionista, che possa indirizzare e consigliare la persona al meglio, si può utilizzare per allenare qualsiasi condizione o richiesta di miglioramento della performance (forza, massa muscolare, miglioramento aerobico o anaerobico, skills, ecc.) variando il numero delle ripetizioni, i carichi, il numero (un esercizio solo, due, tre, ecc.) e la tipologia degli esercizi (weightlifting, calistenici, corpo libero, funzionali, body building, ecc.) e la durata del workout.



Poco o tanto recupero che vi troverete a dover gestire dopo ogni serie di lavoro vi aiuterà a prendere sempre più coscienza del vostro corpo, della vostra condizione e vi permetterà di maturare una capacità di autoanalisi della situazione per poter gestire al meglio la serie successiva e il tempo rimanente per concludere il workout. L’EMOM crea quella situazione di stress positivo che aiuterà il corpo ad avere un miglioramento sia fisico che mentale.

Dalla teoria alla pratica, siete pronti?

E allora mettetevi alla prova! Seguite la proposta di workout per l’upper body che vi abbiamo preparato con il nostro video.

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

