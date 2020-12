In forma anche a Natale!

Anche se quest’anno è stato un anno difficile per via della pandemia siamo comunque arrivati a Natale e con il Natale arrivano le vacanze, forse non per tutti, ma sicuramente arrivano per tutti i pranzi e le cene che, uniti alla diminuzione dell’attività fisica, possono scombussolare il nostro metabolismo facendoci prendere qualche kg, farci sentire più gonfi e soprattutto rendere più faticosa la ripartenza nei nostri normali ritmi di vita e di allenamento.

Riprendere l'attività fisica e la corretta alimentazione dopo un periodo di stop, lungo o corto che sia, come il periodo di Natale, può essere, per molte persone, difficile o addirittura traumatico.

Ovviamente le due situazioni che bisogna tenere d’occhio riguardano sempre i due fattori più classici ovvero: alimentazione e attività fisica.

I consigli che seguono, vi aiuteranno a ritrovare la forma migliore nel minor tempo possibile oppure a riuscire a mantenere lo standard a cui siete abituati.

Nell’articolo precedente abbiamo affrontato il tema dell’alimentazione. Ora è il tempo di dedicarci alla parte dell’allenamento.

Il consiglio migliore, sembra banale e scontato, sarebbe quello di continuare ad allenarsi con una certa costanza ed intensità anche nel periodo di feste e vacanze natalizie, allenare e mantenere un buon tono muscolare mantiene il metabolismo basale sempre attivo e alto. Però ovviamente non per tutti sarà possibile farlo, vista anche l’incertezza del periodo che ci circonda, quindi cosa possiamo fare?

Prima di tutto la cosa più semplice sarebbe quella di riuscire a mantenere un buon consumo calorico attivando il sistema cardiocircolatorio riuscendo ad andare a camminare o per chi è più in condizione, andare a correre.

Seguendo i consigli di base si suggerisce sempre una camminata di buon passo di 45/60 minuti almeno due/tre volte a settimana, stessa cosa si consiglierebbe per la corsa (consigliata sempre per quelli abituati ed allenati) della stessa durata o su un chilometraggio che potrebbe variare dai 5 ai 10 km per seduta di allenamento, optate magari per percorsi dove la strada vi costringa a modificare il passo e la velocità di andatura per creare variazioni muscolari e cardio-respiratorie a vantaggio di un miglior consumo calorico. Cercate di utilizzare dell’attrezzatura corretta, in questo caso le scarpe (da running) e l’abbigliamento ideale per l’aria aperta in inverno.

La nostra proposta di workout

Ma per stimolare il tono muscolare e soprattutto per chi magari ama sempre e comunque avere anche una buona stimolazione del consumo calorico attraverso workout muscolari vi rimandiamo al video allegato dove vi proponiamo diversi allenamenti che potete andare ad eseguire anche a casa dove manterrete i vostri muscoli allenati, forti, resistenti ed il vostro livello di performance sempre al top.

Quindi per concludere il nostro consiglio è: ”Allenatevi e mangiate sempre ma… fatelo bene e sano!”

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

