Mini pinne: programma di allenamento per combattere la cellulite

Prova il nuoto con le pinne corte e vedrai che risultati incredibili che otterrai contro la cellulite! Già il nuoto è uno sport ottimo per scolpire il fisico e fa bruciare tante calorie, ma le mini pinne da piscina ti permettono di ottimizzare lo sforzo.

La propulsione del corpo nell’acqua avviene principalmente attraverso il movimento delle gambe, dei glutei e della cintura addominale. Le pinne corte aiutano a far lavorare queste zone con risultati più evidenti e visibili in poco tempo.

I benefici delle mini pinne

Ovviamente, l’allenamento con le mini pinne ha tutti i benefici classici del nuoto, questo tipo di attività fisica ti permette di lavorare ottimamente sulla parte inferiore del corpo, consumando anche molte calorie. La prima cosa da dire sulle mini pinne è che ti permettono di nuotare per molto più tempo e con maggiore velocità rispetto al normale. In questo modo riuscirai a bruciare anche più calorie. Infatti il nuoto con le mini pinne avrà un impatto maggiore sul tuo metabolismo. Questo perché ti permetterà di fare un grande lavoro dal punto di vista aerobico. Importantissimo per i principianti, che grazie alle mini pinne possono ottenere risultati migliori nonostante la condizione fisica non ancora perfetta. Oltre a dimagrire, poi, ti permettono di potenziare e tonificare gli addominali e la parte inferiore del corpo. Le gambe, specialmente i quadricipiti, sono messi a dura prova da questo allenamento. Così come i glutei e l’addome, che serve per stabilizzare il movimento durante la nuotata. Sono quindi tantissimi i vantaggi derivanti dall’utilizzo delle mini pinne. Ti permetteranno di fare attività fisica anche se sei in forte sovrappeso. Come il nuoto, infatti, l’impatto sulle articolazioni viene praticamente annullato dall’acqua.

Cellulite addio!

Come l’acquabike, il nuoto con le mini pinne è uno degli sport più efficaci nella lotta contro la cellulite, perché il lavoro dei muscoli avviene sott’acqua e produce un massaggio molto efficace sulla pelle, ottimo per snellire e contrastare la ritenzione idrica.

Nuotare fa bene alla salute ma, si sa, andare avanti e indietro in una vasca può essere molto noioso! Uno dei vantaggi delle mini pinne è che scivoli nell’acqua con una sensazione bellissima: quella di andare più veloce facendo meno sforzo! Quindi impegnati a trovare una piscina che ti accetta con le mini pinne!

Programma di allenamento con le mini pinne

Ti basteranno due o tre allenamenti alla settimana per notare i primi cambiamenti. Vedrai le tue gambe rassodarsi, la tua condizione fisica migliorare giorno dopo giorno. Gli esercizi del programma di allenamento sono 3:

Stile libero

Gambata a Dorso

Nuoto con la tavoletta

Durante l’allenamento e a fine dello stesso, saranno poi presenti delle brevi ripetizioni senza mini pinne, nuotate a rana, che serviranno per sciogliere i muscoli notevolmente sollecitati dall’utilizzo delle stesse.

Inoltre in questo modo potrai abbassare la frequenza cardiaca, recuperando dallo sforza fisico fatto.

Sessione di Allenamento Tipo (che puoi variare e/o integrare in base alla tua preparazione):

Riscaldamento

Inizia con un buon riscaldamento: 200 metri a stile libero e 100 metri a rana

Fase centrale con le pinne

100 metri stile libero

100 metri dorso (lavora bene con le gambe)

100 metri solo gambe con l’ausilio della tavoletta

Ripeti due/tre volte la routine

Fase conclusiva – SENZA PINNE

100 metri rana

200 metri stile libero

100 metri rana (sciolti)

