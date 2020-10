Il magnesio nostro alleato contro stress e spossatezza

I ritmi e lo stile di vita quotidiano molte volte non ci permettono di seguire una corretta alimentazione e il risultato si manifesta negativamente sul nostro fisico dandoci un senso di spossatezza generale che può essere contrastato con integrazioni a livello di alimentazione, soprattutto se si fa sport. A dare una mano in molti casi può essere il magnesio, minerale fondamentale per la produzione di energia e alleato dei muscoli.

Ma quali sono le funzioni principali del magnesio?

Il magnesio è uno ione che aiuta le reazioni enzimatiche. In particolare ha un ruolo nella produzione di energia: per questo motivo quando manca ci sentiamo stanchi e spossati. Inoltre, partecipa al trasporto attivo di alcune molecole delle cellule.

Qual è la sua utilità per chi fa sport?

Il magnesio è un minerale fondamentale per chi pratica sport e una sua carenza può impattare seriamente sulle performance sportive. Essenziale per il funzionamento del nostro organismo, interviene in più di 300 funzioni cellulari del nostro corpo ed è a capo di numerosi processi: funzionamento degli organi, difese immunitarie e fissazione dei minerali. Gli sportivi ne consumano però in quantità maggiore delle persone sedentarie ed in caso di carenza, fatica e irritabilità si insediano nella quotidianità facendo sì che le performance ne risentano, allungando poi i tempi di recupero! Ecco qualche consiglio pratico per evitare questo problema.

Molte sono le cause che provocano cali di magnesio, come il cibo, l’ansia e lo stress a cui si aggiungono i fabbisogni giornalieri di adolescenti, anziani, donne in gravidanza e sportivi.

Per quanto riguarda gli sportivi, il metabolismo ovvero il processo di trasformazione delle riserve energetiche in energia utilizzabile dal nostro corpo o meglio dai nostri muscoli, esige un elevato apporto di magnesio. Più lo sforzo è importante, più il nostro corpo consuma magnesio. Inoltre lo sport è uno stress fisico che richiede un adattamento del sistema cardio-vascolare allo sforzo fatto e un adattamento dell’organismo a vari fattori esterni vincolanti, come le condizioni meteorologiche o le emozioni alle quali si è sottoposte. Per esempio il consumo di magnesio sarà più elevato in caso di forte calore, di eccessivo freddo o di elevata umidità.

Diversi sono gli studi che dimostrano che l’attività fisica, in base a come viene praticata, può portare a dei cali di magnesio. Gli sportivi consumando più magnesio devono tenerne conto nell’alimentazione quotidiana proprio perché il magnesio determina il buon funzionamento dei muscoli, intervenendo nella sintesi delle proteine che ne permettono la loro contrazione e il loro coordinamento.

Quali effetti ha sull’umore?

Il magnesio aiuta ad aumentare i livelli di serotonina e normalizza l’attività dell’ipotalamo, che influisce sulla secrezione dell’adrenalina. Poco magnesio può portare ad un abbassamento del tono dell’umore o anche alla depressione. Diversi studi, infatti, hanno evidenziato una carenza di magnesio nei pazienti con depressione maggiore.

In quali alimenti si trova il magnesio?

Nei legumi, lenticchie, fagioli, piselli, ceci; nella frutta secca (noci, mandorle, anacardi e nocciole), nei semi di lino, di sesamo e di girasole, nei cereali integrali, nelle verdure a foglia verde (spinaci, erbette, insalata, rucola), nel prezzemolo, nell’avocado, nelle banane, nel cacao (e quindi anche cioccolato fondente almeno al 70 per cento). L’ideale è consumare alimenti ricchi di magnesio associati ai latticini, che contengono vitamina D: in questo modo viene assorbito meglio.

Questo articolo non contiene alcuna raccomandazione di carattere medico, o suggerimento all’assunzione.

Ricorda che il tuo medico curante è il riferimento a cui rivolgerti per trovare la soluzione più adatta per te.

I contenuti forniti non costituiscono né sono da intendersi come pareri o raccomandazioni mediche.

A cura di

A-CLUB Fitness & Wellness SAVOSA

