Fare Trekking fa bene al nostro fisico

L’escursionismo o trekking è un’attività fisica alla portata di tutti. Le lunghe camminate su sentieri in mezzo alla natura, dove l’aria è pulita, influiscono positivamente su tutto l'organismo, con benefici per corpo e mente:

per il solo fatto di essere praticato a contatto con la natura è associato a una più intensa sensazione di rivitalizzazione ed energia rispetto all’attività fisica al chiuso;

riduce stress, ansia e depressione , dà un maggior senso di soddisfazione e una certa propensione a dedicarsi con maggior frequenza all’esercizio fisico;

, dà un maggior senso di soddisfazione e una certa propensione a dedicarsi con maggior frequenza all’esercizio fisico; permette di tonificare i muscoli di gambe, glutei e addominali;

nei più giovani rafforza il sistema di difesa naturale e affina le capacità di termoregolazione, con ricadute positive nella prevenzione delle malattie da raffreddamento nei mesi freddi;

trattandosi di un’attività aerobica, stimola l’organismo a produrre più globuli rossi, favorendo un maggiore apporto di ossigeno ai muscoli , con conseguente miglioramento della performance fisica;

, con conseguente miglioramento della performance fisica; contribuisce ad abbassare i valori di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e colesterolo . Aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, obesità e sovrappeso, diabete e osteoporosi;

. Aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, obesità e sovrappeso, diabete e osteoporosi; permette di respirare aria pura, la frequenza e l’ampiezza degli atti respiratori tende ad aumentare, per cui a ogni inspirazione si introduce nei polmoni un maggiore volume d'aria;

l’esposizione alle radiazioni solari favorisce la produzione di vitamina D con ricadute positive sul sistema scheletrico e su quello immunitario;

infine camminando all’aperto si bruciano più calorie rispetto a sessioni analoghe sul tapis roulant.



Quali precauzioni

Se si fa trekking in montagna e l’ascesa in quota è molto rapida, possono comparire i sintomi del mal di montagna: mal di testa, nausea, senso di affaticamento,ecc. Questo disturbo può diventare grave in chi soffre di problemi cardiocircolatori come l’ipertensione, per cui occorrono alcune precauzioni.

I nostri consigli

Se non si è abituati a fare trekking e attività fisica, conviene procedere per gradi, partendo da percorsi facili, brevi e senza un forte dislivello.

Usare occhiali da sole e non dimenticare la crema solare ad alta protezione: in montagna si è più soggetti al rischio di scottature.

Per non disidratarsi e prevenire possibili crampi, bere spesso acqua o bevande arricchite con sali minerali. Portare acqua a sufficienza e qualcosa da mangiare, per poter fare uno spuntino ogni ora, ora e mezza di cammino (barretta energetica, noci/nocciole, frutta secca, ecc).

Non usate mai scarpe nuove: il piede non si è ancora adattato e si rischiano vesciche e dolori ai piedi.

Per precauzione mettere nello zaino disinfettante, cerotti, garze sterili e ghiaccio secco per poter intervenire in caso di piccoli incidenti.

Per prevenire il mal di montagna bisogna fare in modo di adattarsi gradualmente all’altitudine. Chi soffre di ipertensione o altre malattie cardiorespiratorie deve chiedere indicazioni precise al proprio medico.



