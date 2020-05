Lunedì 11 maggio riapre l’Area Fitness del Centro A-CLUB

SAVOSA - A seguito delle indicazioni delle Autorità Federali e Cantonali competenti in materia lunedì 11 maggio sarà possibile riprendere ad allenarsi nell’Area Fitness del Centro A-CLUB di Savosa.

Ovviamente, come specificato dal Decreto non si tratterà di un’apertura completa delle strutture, si partirà con delle Aree di Attività e di Servizio Limitate che verranno man mano incrementate nel tempo in base alle indicazioni dell’Ufficio Cantonale di Sanità.

Per quanto ci concerne ad A-CLUB, resteranno in questa prima fase chiuse le piscine, il Centro Benessere e SPA, il servizio Lounge Bar e Ristorazione, i Campi da Calcetto e gli spogliatoi si potranno utilizzare unicamente per cambiarsi le scarpe ed eventualmente gli indumenti dopo l’allenamento, al momento non sarà possibile fare la doccia.

In questo momento occorre far prevalere il “BUON SENSO” e quindi A-CLUB, nel massimo rispetto dei clienti e dei collaboratori, ha deciso di sviluppare e adottare un piano di sicurezza atto alla prevenzione e alla sensibilizzazione – con la campagna #rispettiamoleregole, per poter garantire a tutti i clienti e ai nostri collaboratori di utilizzare i servizi dell’Area Fitness in modo sicuro.

Quindi, vi domanderete, frequentare la palestra è sicuro?

SI! La palestra è un luogo sicuro poiché vengono adottati dei rigidi protocolli di sanificazione degli ambienti, occorre tuttavia che TUTTE le persone si ADEGUINO alle direttive e RISPETTINO alla lettera quanto richiesto in termini d'igiene, distanze e frequenza – nel nostro caso, a scaglioni su fasce orarie.

Siamo tutti persone adulte dotate del “ben dell’intelletto” quindi riteniamo non sarà difficile leggere, comprendere, condividere, assimilare e rispettare le regole che dalla ri-apertura regolamenteranno le prime settimane di allenamento in palestra.

Ci troviamo nella prima fase di ripresa delle attività ed è normale che per il bene di tutti si proceda per gradi, trovando dei ragionevoli compromessi.

Per poter ulteriormente facilitare il rientro in palestra e assimilare le nuove regole, A-CLUB, ha preparato un piccolo manuale d'istruzioni, disponibile per tutti i Soci, dove vengono riportate e spiegate tutte le regole da seguire per poter accedere in sicurezza al Centro e allenarsi serenamente.

Corsi fitness continuerà la programmazione online?

Assolutamente SI! Visto anche il grande successo dei video pubblicati in questa nostra rubrica. Da lunedì il palinsesto si arricchirà con le dirette dal Centro A–CLUB, tutti gli allenamenti saranno mandati in diretta sulla nostra pagina Facebook e si potranno visionare gratuitamente, inoltre, non mancheranno le “speciali training session” pubblicate sulle pagine del TIO.ch!

Come sempre il personale di A-CLUB sarà a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni via mail info@a-club.ch, oppure contattateci allo 091 966 13 13.

Vi aspettiamo in palestra!

A-CLUB Fitness & Wellness