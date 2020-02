La PANCA POSTURALE migliora la postura e la condizione fisica agendo sulle rigidità e tensioni muscolari. Riesce ad agire in modo indiretto nelle seguenti patologie: Blocchi Respiratori, Stasi Venosa e Linfatica, Ipotonia Muscolare, Algie in genere, Cefalee Miotensive, Artrosi Anca, Artrosi Cervicale, Artrosi Lombare, Artrosi del Ginocchio, Cervicalgie, Ernie Discali, Ernie Jatali, Lombalgie/Mal di Schiena, Lombo Sciatalgie, ecc.. Funziona perché riallunga i muscoli tesi o retratti attraverso un lavoro asimmetrico e globale.

Ogni volta che si usa, il corpo assume una posizione ed un atteggiamento immediatamente più corretto. E utile a coloro che soffrono di problemi circolatori.

A chi vuole migliorare la propria respirazione. Ai ragazzi per correggere gli atteggiamenti viziati da posture sbagliate sui banchi di scuola e per il peso degli zaini. Agli atleti professionisti o sportivi appassionati, per ristabilire l’equilibrio dopo l’attività, con un giusto assetto del corpo, si migliorano le performance e si riducono gli infortuni.

Diminuendo le tensioni muscolari e gli acciacchi, si instaura una situazione di armonia, di benessere, di voglia di muoversi e di affrontare meglio la vita.

È ottima anche per chi ama dedicarsi un rilassamento antistress.

Vuoi provare una seduta con la panca posturale?

Chiama lo 091 966 13 13 e fissa la Tua prova GRATUITA.

Come sempre se desideri avere maggiori informazioni o fissare una seduta di allenamento con il Personal Trainer Brian Belloni e i suoi colleghi contatta direttamente il Centro A-CLUB Fitness & Wellness di Savosa allo 091 966 13 13 oppure invia una mail a info@a-club.ch.

Visita la nostra pagina Facebook A-CLUB