Allenati nel nuovo Box Funtionale firmato A-CLUB

Non solo una rinnovata, ampliata ed arricchita sala attrezzi aspetta da oggi gli appassionati di fitness al Centro A-CLUB di Savosa, infatti la grande novità della nuova stagione è lo spazio attrezzato, della superficie di 200 mq, dedicato all’Allenamento Funzionale. A-CLUB FIT STRONG BOX, ecco come è stato denominato lo spazio e i corsi che verranno proposti al suo interno a partire dal 09 settembre.

Infatti, oltre ad essere uno spazio in cui ci si può allenare tutti i giorni in qualsiasi orario (LU-VE 6.30-22.00 e SA-DO 7.00-18.00), sarà possibile prendere parte a delle speciali Training Session di Gruppo proposte nell’arco della settimana, e all’appuntamento del martedì sera, dalle 17.00 alle 18.00, dedicato alle donne con l’A-CLUB WOMEN FIT STRONG BOX.

Con questa scelta A-CLUB offre la possibilità di allenarsi a 360 gradi in una struttura all’avanguardia che permette di mixare le tradizionali tecniche di allenamento con la moderna concezione della preparazione fisica a tutto tondo. Una superficie di 1’200 mq, distribuita su un unico piano, accoglie i migliori macchinari per l’allenamento cardiovascolare, l’allenamento muscolare e funzionale.

Perché scegliere di allenarsi in una struttura polifunzionale?

I vantaggi che può offrire una struttura polifunzionale e multi servizio come A-CLUB sono diversi: per prima cosa è possibile pianificare insieme agli Istruttori un programma di allenamento vario, divertente ed estremamente performante. L’inserimento dell’area BOX FUNZIONALE rappresenta un importante valore aggiunto sia nelle sessioni di allenamento individuale che di gruppo e consente di far lavorare contemporaneamente diversi gruppi muscolari, tra cui i muscoli che si trovano in profondità permettendoci di migliorare la stabilità.

Perché fare l'allenamento funzionale?

Un movimento si dice funzionale quando rispecchia i gesti della vita quotidiana, movimenti naturali realizzati grazie alla contrazione sinergica di più gruppi muscolari. Scopo di questo allenamento è sviluppare un corpo bello, armonico e forte tramite esercizi che richiamano le funzioni base per cui è nato; per questo si vanno a creare percorsi che si avvicinino il più possibile a quello che il corpo umano fa per natura.

Nella nostra vita quotidiana non esiste l'isolamento muscolare tipico della sala attrezzi, qualsiasi cosa facciamo, dal semplice camminare all'alzare una busta della spesa, dall'arrampicata al salto, richiede movimenti permessi dalla sinergia muscolare.

Il nostro corpo è nato per compiere movimenti - semplici e non - grazie al suo insieme e non settorializzando ogni sua zona. Parliamo di esercizi caratterizzati da movimenti multi articolari, ovvero più articolazioni che sollecitano catene muscolari, svolti su diversi piani e assi. L'allenamento funzionale è un allenamento a 360° dove non viene richiesta solo una caratteristica, e dove non viene chiesta la specificità. Essere funzionali vuol dire essere forti, reattivi, agili, veloci, elastici, coordinati, grazie al fatto che si acquisiscono nuovi schemi motori attraverso esperienze motorie multiple e sempre più difficili (la progressione è fondamentale nel functional training).

Tale allenamento, grazie alle sue caratteristiche, va a sollecitare la muscolatura profonda che crea stabilizzazione articolare, a differenza del classico lavoro analitico che siamo abituati a svolgere in palestra, aiutandoci a prevenire infortuni e a rinforzare le articolazioni. Più l'esercizio è instabile, più i muscoli profondi (tipico esempio è rappresentato dalla cuffia dei rotatori) devono creare stabilizzazione. Pensate alla difficoltà che si incontra nel passare, ad esempio, dalle distensioni con bilanciere alle distensioni con manubri. Sicuramente ai 100 Kg sollevati nelle distensioni con bilanciere non corrisponderà mai un peso di 50 Kg per braccio nelle distensioni con manubri. Ancora, se passiamo dalle distensioni a dei piegamenti effettuati su 2 palle mediche molto probabilmente non saremo in grado di fare nemmeno qualche ripetizione.

È da questo principio cardine del functional, rappresentato dalla stabilizzazione, che nasce un termine molto utilizzato in questa disciplina: "Core Training". Questo tipo di allenamento si focalizza sul rinforzo dei muscoli profondi del tronco e del bacino, al fine di ottimizzare qualsiasi gesto che richieda stabilità. Il core è il centro, ed è proprio dal centro del nostro corpo che parte il movimento. Con un core stabile e forte tutto sarà più semplice e sicuro, dal salire sopra uno sgabello allo svolgimento di squat – affondi – military press ecc.

Come si svolge una sessione di allenamento funzionale nel BOX A-CLUB?

La ginnastica funzionale viene spesso svolta in piccoli gruppi, in coppia o singolarmente con un personal trainer. Può essere eseguita sotto forma di classe (eseguendo circuiti di allenamento), utilizzando solo il peso corporeo (esercizi senza attrezzature) o con vari accessori (elastici, palla ginnica, bosu, kettlebell, cinghie TRX, ecc.), può anche essere fatta all’aria aperta usando oggetti di uso quotidiano: una panchina, un tronco d’albero.

Dopo un warm-up essenziale, dove si attiva il sistema cardiocircolatorio e la mobilità articolare attiva, una sessione di funcional training è composta di una serie di esercizi di breve durata e di più o meno intensità, di solito durano da 20 secondi a 1 minuto con differenti tempi di recupero tra un esercizio e l’altro.

Senza accessori, l’allenamento consisterà ad esempio nell'eseguire una serie di affondi accompagnate da movimenti delle braccia, poi esercizi di plank dinamico e infine un movimento completo come i burpees. Con gli attrezzi si potranno eseguire movimenti derivati dall’allenamento pesistico come swing con le kettlebell, thruster con sandbag, ecc.

L’intensità degli esercizi rende possibile lavorare l’aspetto cardio in contemporanea con la forza muscolare. La durata dell’allenamento è di solito una trentina di minuti, incluso il riscaldamento o di 45'/60’ se ci soffermiamo più a lungo su sessioni aggiuntive di rinforzo addominale o di allungamento più e post attività.

Il BOX FUNZIONALE A-CLUB è per tutti?

L’allenamento funzionale è praticabile da tutti e può portare benefici per tutti! Infatti, ad eccezione delle persone che soffrono di patologie che proibiscono gli sforzi cardiaci o se esistono situazioni muscolo-articolari a cui bisogna prestare particolari attenzioni, è adatto a tutti, indipendentemente dall’età e dalle condizioni fisiche di allenamento.

È sufficiente adattare l’intensità alle capacità e agli obiettivi di ciascuno. Ideale per rimettersi in forma, scegliendo esercizi che evitano qualsiasi rischio di lesioni e che mirano ad uno sviluppo armonico e globale di tutti i muscoli.

Essendo adattabile, l’allenamento funzionale è perfetto anche per gli atleti dilettanti e professionisti che cercano di migliorare le loro prestazioni. Nel loro caso, è sufficiente aumentare la difficoltà e l’intensità degli esercizi. Ad esempio, possono utilizzare fasce elastiche più leggere o eseguire movimenti su bosu o swiss-ball per beneficiare dell’instabilità offerta da questi attrezzi di allenamento.

Inoltre, anche se l’allenamento funzionale è praticato preferibilmente con un allenatore o con un PT, con una buona pratica, è possibile riprodurre una gran parte degli esercizi da solo e quindi continuare il l’allenamento ovunque.

Come sempre per qualsiasi chiarimento e approfondimento restiamo a vostra disposizione, vi invitiamo ad approfittare dell’ingresso prova gratuito per venire a visitare il nostro CLUB e scoprire i nostri servizi (A-CLUB Fitness & Wellness – Via Campo Sportivo SAVOSA; e-mail (fitness@a-club.ch) oppure fissate un appuntamento presso il nostro Club (091 966 13 13).

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

Visita la nostra pagina Facebook A-CLUB