Con “Dawn of Ragnarök” anche Odino diventa un assassino

MONTREAL - Esce in un periodo da una parte molto scomodo, dall'altro particolarmente fortunato la nuova espansione (che è anche uno stand alone) di “Assassin's Creed: Valhalla”. Il gioco a tema vichingo di Ubisoft, forse il più fortunato in assoluto nella storia recente della saga, torna in un momento congiunturalmente fortunato per quanto riguarda i guerrieri nordici ma un po' meno per quanto riguarda le avventure open world.

Se da un lato, infatti, su Netflix hanno dominato i successi della nuova serie di “Vikings” (pure quella “Valhalla”, pensate) e l'ultima stagione di “The Last Kingdom”, dall'altra c'è la pressione infinita di un innominabile, che sta catalizzando i discorsi – e le attenzioni – di quasi tutti. Stiamo parlando di “Elden Ring” che con questo prodotto di Ubisoft ha diverse cose in comune, in primis l'assonanza dell'ambientazione asgardiana.

Già perché in questo “Dawn of Ragnarök” il protagonista Eivor torna a vestire i panni (mitologici) del suo alter-ego Odino per un'avventura soprannaturale dai toni completamente diversi rispetto a quelli della campagna originaria.

Impegnati per salvare il figlio Baldr dalle grinfie del titano del fuoco Surtr, ci troveremo alle prese con un altro (gigantesco) mondo fantastico che si costruisce sopra quello (già colossale) della campagna principale. Il rischio d'indigestione, in effetti, c'è (anche considerando il sopracitato titolo di From Software) ed è anche un po' un peccato.

Già perché “Dawn of Ragnarok” il suo da dire, ce l'ha. Mettendo sul piatto un sistema coerente e un sacco di abilità da sbloccare (ovviamente assassinando), una storia davvero piacevole e qualcosa come 35 ore di gioco per un prezzo davvero ristretto. Se pensate possa fare il caso vostro, il consiglio è di metterlo sulla lista acquisti (o di comprarlo orora) per giocarlo magari nei prossimi mesi, vi sorprenderà.

VOTO: 8 “Assissin's Creed Valhalla - Dawn of Ragnarök” è disponibile per Playstation (versione provata), Xbox e Pc Windows. Lo abbiamo recensito con una copia gentilmente fornita da Ubisoft. ZAF

Ubisoft