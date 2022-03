Il ritorno di Aloy è il miglior motivo per avere una PS5

LUGANO - Nell'ovest proibito di “Horizon” non c'è praticamente mai nulla di scontato. Il ritorno di Aloy in questa “nuova” generazione - e chiunque abbia nel suo salotto una delle console ammiraglie di Sony e Microsoft sa quanto quelle virgolette siano obbligatorie - porta in esclusiva su PlayStation un'esperienza videoludica tra le più intense e appaganti mai concepite.

Andando con ordine, il primo impatto è senza dubbio quello che si materializza a livello grafico tra i cristalli liquidi della nostra tv. I ragazzi di Guerilla Games hanno costruito sulle fondamenta del primo capitolo un vastissimo open world. I tratti sono ancora quelli distopici e post apocalittici, di un lontano futuro in cui la vita come la conosciamo e le macchine “convivono”. Non senza difficoltà. E lo stesso scontro si consuma nella protagonista, che a sua volta è un'eroina in carne e ossa, ma nata artificialmente.

L'esplorazione in "Forbidden West" è libera e assai appagante, specie quando ci si ritrova a muovere la nostra Aloy tra le rovine di alcune località impossibili da non riconoscere. Una su tutte, il celebre Golden Gate Bridge di San Francisco. Il cuore del suo gameplay però sta tutto nel combattimento con - se scegliete di giocare in modalità performance - 60 fotogrammi al secondo che sono scolpiti nel granito. A questo si aggiungono un ricchissimo albero delle abilità; la varietà di (stupende) creature meccaniche da affrontare (o hackerare) e, non da ultimo, tutta la suggestività che il DualSense di PlayStation 5 è capace di trasmettere.

Dopo un 2021 con il freno a mano tirato, "Horizon: Forbidden West" è oggi il miglior motivo per giustificare l'acquisto di una console next-gen targata Sony. È quel genere d'esperienza che nessun giocatore degno di questo nome può ignorare. È il titolo che proietta Aloy nel roster dei personaggi iconici di Sony; una moderna Lara Croft. Un titolo formidabile a 360 gradi. Anche se una minuscola “critica” ci sentiamo di farla. Non al gioco in sé, quanto al suo sviluppo. Perché di fronte risultati come questi non si può non dirlo: pensate a cosa sarebbe potuto essere se non fosse stato concepito come cross-gen...

VOTO: 9.5

"Horizon: Forbidden West" è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5. Lo abbiamo recensito con una copia messa a disposizione da Sony.

Guerilla Games / Sony