E Master Chief scoprì l'open world: “Halo Infinite” ma che spettacolo

REDMOND - Non sono molte le vere grandi icone del mondo dei videogiochi, personaggi dotati non solo di un'identità forte e riconoscibilissima ma che riassumono in sé anche un momento dell'evoluzione del videogioco stesso. Super Mario, certo, Lara Croft – anche – ma di sicuro pure Master Chief, il roccioso protagonista della serie “Halo”.

Con lui lo sparatutto online da pc è diventata roba da console, con lui l'Xbox è diventata una realtà e – da lui – è stata traghettata di generazione in generazione. Marine spaziale modificato geneticamente, invincibile ma non invulnerabile, lo Spartano per antonomasia dei games torna con un nuovo episodio “Halo Infinite” dallo sviluppo molto travagliato, e tenuto in cantiere a lungo.

L'idea del team di 343 Industries era quella di proporre un “Halo” per certi versi vicino alla tradizione, per altri completamente nuovo. Per farlo hanno deciso di prendere Master Chief e buttarlo in una mappa open world, di quelle che vanno abbastanza di moda adesso.

L'obiettivo? Riconquistare un intero pianeta finito nelle mani degli Esiliati, formidabili scimmioni corazzati e privi di scrupoli. Oltre al ben noto arsenale di armi e mezzi, il nostro 117 avrà a disposizione anche una serie di gadget (tra questi anche un rampino retrattile) in grado di aumentarne la mobilità, anche verticale.

Il risultato è uno dei migliori “Halo” a memoria d'uomo: per ritmo, adrenalina e controlli. Davvero esaltante anche il senso epico del ritrovarsi in prima linea per reclamare un territorio perduto, fortezza dopo fortezza. A contribuire la grafica davvero notevole e una colonna sonora davvero pazzesca.

Discorso a parte meriterebbe l'esperienza online, separata dalla campagna single player, e che però è agli albori della sua stagione 1. Ci riaggiorniamo fra qualche mese? Intanto, buona riconquista!

VOTO: 9 “Halo Infinite” è disponibile per Xbox Series S/X (versione provata), Xbox One e Pc Windows. Lo abbiamo recensito con una copia scaricata via Game Pass e grazie alla gentilezza di Microsoft. ZAF

343Industries/Microsoft