L'Apocalisse all'improvviso di “Shin Megami Tensei V”

TOKYO - Così, di punto in bianco, l'Apocalisse arriva e quello che è stato del nostro mondo scompare: distrutto, sepolto da una sabbia dorata e invaso da demoni e angeli in guerra perenne. Alcuni esseri umani, però, sono sopravvissuti e metteranno le loro vite in prima linea per cambiare le cose, o almeno per provare a capire cosa sia successo e magari ritornare in dietro.

È questo il preambolo, coraggioso e devastante, di “Shin Megami Tensei V” ultimo episodio delle serie giapponesi più amate e il gemello oscuro di un'altra serie diabolica di Atlus, quella di “Persona” con la quale condivide diverse cose.

Prima su tutte è il bestiario di simil-Pokémon demoniaci con i quali il giocatore si troverà a combattere – con inteso come contro, ma anche come assieme – durante tutto il gioco. Seconda è il concetto di altro-mondo in stile aldilà onirico che sconfina con il nostro con effetti nefasti.

In questo quinto episodio della serie, esclusiva per Nintendo Switch, vestiamo i panni di un anonimo liceale sopravvissuto per miracolo al cataclisma anche grazie alla fusione con un demone, diventando un'entità duplice e dalla lunga chioma che risponde al nome di Nihobino.

Davanti a noi un mondo colossale, aperto e da esplorare che ricorda altri classici del genere compresi anche il già citato “Pokémon” e il cult di Capcom “Monster Hunter”. Chiave della vittoria sarà l'esplorazione, ma anche la gestione del proprio serraglio di creature demoniache, fra fusioni e crescita di livello.

Al di là delle meccaniche compatte e collaudate, quello che colpisce di “Tensei V” è soprattutto l'aspetto estetico, curatissimo e davvero ispirato con personaggi stilosissimi e atmosfere decisamente memorabili. Forse per molti sarà un filino sopra le righe e troppo di nicchia, ma resta senz'altro una perla che conferma un ottimo momento della console ibrida di Nintendo e che arriva giusto a cavallo del lancio della sua nuova iterazione OLED.

VOTO: 9 “Shin Megami Tensei V” è un'esclusiva Nintendo Switch ed è stato recensito grazie a una copia gentilmente fornitaci da Nintendo Svizzera. ZAF

Atlus