Quella Curon sommersa che rivive grazie a un videogioco

BOLOGNA - Che i videogiochi non fossero solo azione e bassi istinti, già lo si sapeva. Che potessero essere anche un mezzo per far conoscere, e valorizzare, il territorio forse un pochino meno.

Un esempio nostrano lo troviamo in quella perla seminascosta per pc de “I Misteri di Maggia” (se la googlate la trovate, è pure gratis) uno più recente, e made in Bologna, è questo interessantissimo “A Painter's Tale: Curon”.

Co-realizzato dallo studio bolognese Monkey Tales e dall'Italian Videogame Program, che si occupa proprio di far entrare le bellezze dell'Italia reale... nel virtuale, è da poco disponibile per computer attraverso la piattaforma Steam.

Ambientato nel celebre borgo trentino del titolo, è un poetico viaggio nel tempo per scoprire la storia – e le storie – dietro all'allagamento che ne cambierà per sempre l'aspetto. Il gioco di Monkey Tales esce qualche mesetto dopo la serie-fenomeno di Netflix ma, evidentemente, non ci ha nulla a che vedere, per toni e temi.

L'idea è quella di riportare in vita a suon di poligoni, quel borgo sommerso dalle acque negli anni '50. In questo senso la ricostruzione è certosina, basata su documenti d'epoca, e veramente piacevole da vedere.

Un altro approccio è stato scelto per i personaggi, più stilizzati e che strizzano l'occhio all'estetica in stile “Minecraft”. Se al primo colpo d'occhio la cosa può straniare, basta poco per farci l'abitudine e apprezzarla come scelta anche coraggiosa.

“A Painter's Tale” è un gioco d'avventura nel senso classico del termine, aspettatevi quindi dialoghi ed enigmi (mai troppo difficili, però) ma soprattutto tanta esplorazione.

E così, lo scarpinare in cerca d'oggetti e indizi, ci porterà a conoscere la cittadina che ormai non c'è più: fra luoghi e persone. Menzione obbligatoria meritano i vari quadri presenti nel gioco (in fin dei conti è la storia di un pittore) tutti davvero molto suggestivi.

Insomma, anche considerato il prezzo davvero budget, un bel viaggio che merita di essere fatto.

VOTO: 8,5 “A painter's Tale: Curon”, è disponibile per Pc Windows e MacOS, attraverso la piattaforma Steam. È stato recensito grazie a una copia gentilmente fornita da Italian Videogame Program. ZAF

