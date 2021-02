Questo è il miglior Super Mario a cui non avevate mai giocato

KYOTO -

Continua e scavalla anche nel 2021 l'annata di celebrazione di Nintendo per il 35ennale di Super Mario. Anche questa volta si tratta di un remake di un titolo di grande qualità che però non ha mai avuto gli onori che meritava semplicemente per il fatto di essere uscito sulla poco fortunata WiiU.

Un peccato a cui la casa di Kyoto ha rimediato con la riedizione per Switch (che invece è strafortunatissima) di “Super Mario 3D World” con una sorprendente aggiunta: l'inedito “Bowser's Fury”.

Il primo è un platform tridimensionale caratterizzato dalla consueta cura e fantasia, coloratissimo e all'altezza dei migliori episodi della serie mariesca. Come nelle ultime uscite a scorrimento anche in “Super Mario 3D World” si potrà giocare fino a in quattro in contemporanea.

E, grazie alle caratteristiche uniche della Switch, questo sarà ancora più facile e decisamente irresistibile. Da citare, inoltre, uno dei power-up più carini di sempre: la campanella che trasforma l'idraulico & compagnia in gattini in grado di graffiare e arrampicarsi sulle superfici verticali.

Discorso a parte lo merita “Bowser's Fury” che è un open world (sì, avete letto bene) tutto da esplorare. Un taglio decisamente originale per la saga mariesca, ma la cui inventiva non si ferma qua.

A minacciare la nostra esplorazione si presenterà, regolarmente, un colossale Bowser in stile Godzilla. Una fonte di pericolo costante dal sapore che ricorda “Resident Evil” (fa un po' sorridere scriverlo) che farà palpitare il cuore del giocatore fino a pericolo scampato. Decisamente una sorpresa, ma di quelle belle.

In definitiva, anche considerato il prezzo non eccessivo (una tacca al di sotto rispetto a quello di un titolo Switch standard) si tratta di un cofanetto decisamente interessante. Una buona occasione per recuperare un piccolo tesoro perduto e una nuova brillante invenzione targata Nintendo.